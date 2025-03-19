48 saatlik katliam: Gazze'de iki günde 970 kişi öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'le savaşta ölen sivillerin güncel sayısını açıkladı.



İsrail ordusunun bölgeye yönelik bombardımanı yoğunlaştırmasının ardından 48 saat içinde 970 kişinin daha öldüğü bildirildi.



Pazartesi günü öğle saatlerinde Gazze'de can kaybı 48 bin 577 olarak açıklanmıştı. Çarşamba günü öğle saatlerinde ise bu rakamın 49 bin 547'ye yükseldiği belirtildi.



İsrail, pazartesiyi salıya bağlayan gece, Gazze'de ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu ve son ayların en ölümcül saldırısını düzenledi.



NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARI

İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasının ardından çatlak büyüyor. Muhalefet, kararın ardında siyasi çıkarlar olduğunu vurgulayarak sert tepki gösterdi.

Saldırıların zamanlamasına dikkat çeken muhalefet liderleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçladı.