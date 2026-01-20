48 saatte 4 saldırı. Köpek balığı sörfçünün bacağını kopardı

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde son 48 saat içinde meydana gelen dört köpek balığı saldırısının ardından, bazı bölgelerde yüzücüler ve sörfçüler plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların deniz suyunu bulandırdığını ve bunun özellikle boğa köpek balıkları için elverişli koşullar yarattığını belirtti. Bulanık suların boğa köpek balığı faaliyetlerinin arttığı vurgulanarak, koşullar normale dönene kadar denize girilmemesi tavsiye edildi.

Bu sabah köpek balığı tarafından ısırılan bir sörfçü, “hafif” yaralarla kurtuldu. Bu olay, eyalette son 48 saatte kayda geçen dördüncü saldırı oldu.

Önceki saldırılardan birinde, sörf yapan bir adamın bacakları köpek balığı tarafından ısırıldı. Sörfçünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

SIDNEY'DE KUZEY PLAJLARI TAMAMEN KAPATILDI

Saatler önce ise 11 yaşındaki bir çocuk sörf tahtasının ısırılmasıyla yara almadan kurtuldu. Tüm Sidney’in kuzey plajları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Pazar öğleden sonra ise 12 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Deniz polisi komutanı Joseph McNulty, “Polisin olay yerine ulaştığında karşılaştığı manzara dehşet vericiydi. Saldırının alt uzuvlara yönelen bir boğa köpek balığı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Yetkililer, çocuğun hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

SALDIRILAR NEDEN SON DÖNEMDE ARTTI?

Bilim insanları, son dönemdeki yoğun yağışların nehirlerin denize döküldüğü kıyı bölgelerine boğa köpek balıklarını çektiğine işaret ediyor.

Macquarie University’nden Culum Brown, “Köpek balıkları, özellikle boğalar, nehirlerden sürüklenen balıklar ve ölü hayvanlarla beslenmek için tatlı su akıntılarına çekilir. Son yağışların şiddeti göz önüne alındığında, köpek balıklarıyla karşılaşma riski yüksek. Su berraklaşana kadar denize girmeyin.” uyarısında bulundu.