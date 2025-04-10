480 kilometre derinlikteki okyanus incelendi: Satürn’ün en büyük uydusunda yaşam olabilir

Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan, yoğun atmosferi, yüzeyindeki sıvı metan gölleri ve is benzeri "kum" tepeleriyle uzun süredir bilim insanlarının ilgisini çekiyor.



Arizona Üniversitesi'nden Antonin Affholder ve Harvard Üniversitesi'nden Peter Higgins liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, bu gizemli uyduda yaşam olasılığını yeniden ele aldı.





Araştırmacılar, Titan’ın yaklaşık 480 kilometre derinliğindeki yer altı okyanusunu biyolojik enerji modellemeleri ile inceledi. Bulgular, bu okyanusun organik maddelerle beslenen basit mikrobiyal yaşam formlarını barındırabileceğini gösteriyor. Ancak, bu tür bir yaşamın yalnızca çok sınırlı miktarda biyokütle ile var olabileceği belirtildi.



Affholder, Titan’daki bol miktardaki organik maddenin daha önce yaşam için büyük bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:



“Organik maddelerin bolluğu, sanki yaşam için sınırsız bir besin kaynağı varmış gibi yorumlanıyordu. Ama tüm organik moleküller yaşam tarafından kullanılabilir değil ve yüzey ile yer altı okyanusu arasındaki etkileşim çok sınırlı.”



Bu durum, NASA’nın Titan’a yönelik planladığı Dragonfly görevini daha da önemli hâle getiriyor.





Araştırmacılar, Titan’da yaşamın oksijen gibi oksitleyicilere ihtiyaç duymayan, yalnızca organik moleküllerle işleyen fermantasyon gibi basit bir metabolizma yoluyla var olabileceğini öne sürdü.



Affholder, "Fermantasyon, Dünya’daki yaşamın erken dönemlerinde gelişmiş olabilir. Aynı türden mikroplar Titan’da da var olabilir mi, diye sorduk.” ifadelerini kullandı.