5 bin 300 yıllık gizemli dili çözene 1 milyon dolarlık ödül!

Hindistan'da 5 bin 300 yıllık dilin şifresini çözecek kişiyi 1 milyon dolarlık büyük bir ödül bekliyor.



Ülkenin güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaleti hükümeti, İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilecek kişiye 34,2 milyon Türk Lirası ödül verecek.

EYALET YÖNETİMİ ÖDÜLÜ DUYURDU



Tamil Nadu eyaletinin Başbakanı MK Stalin, İndus dili ile yerel alet edevatlar üzerinde bulunan yazılar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir çalışmanın yayınlanmasının ardından ödül duyurusu yaptı.



İndus Vadisi uygarlığı 5 bin 300 yıl önce kuzeybatı Hindistan ve Pakistan'da hüküm sürüyordu. Nüfusun genel olarak çiftçi ve tüccarlardan ve dünyanın en eski kent toplumlarından birini kurmuşlardı.

TOPLUMUN NEDEN ÇÖKTÜĞÜ BİLİNMİYOR



Toplumun arkasında hiçbir iz bırakmadan ani çöküşünün ardındaki nedenler ise bilinmiyor. Savaş ya da doğal afet kanıtı bulunamadı.



İşaret ve sembollerden oluşan yazı, çoğu mühür ve çömlek gibi küçük nesneler üzerine kazınmış yaklaşık 4 bin kısa yazıttan oluşuyor.

DİLİN KÖKENİ ÇÖZÜLEMİYOR



Araştırmacılar bu ilginç alfabeyi erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dilleri ve Sümerce ile ilişkilendiriliyor.



Yazının şifresinin çözülmesi araştırmacıların yönetim ve inançlar hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Ancak dilbilimcilerin ve arkeologların sayısız çabasına rağmen İndus dilinin gizemi çözülemiyor.