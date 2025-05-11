5 dakika abur cubur reklamı izlemek 130 kalori aldırıyor

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma, sadece 5 dakika boyunca abur cubur reklamı izleyen çocukların ortalama 130 kalori daha fazla aldığını ortaya koydu.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, sonuçları İspanya’nın Málaga kentindeki Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulacak olan araştırma, çocukların 5 dakika boyunca yüksek kalorili, abur cubur ve fast food kategorisindeki yiyeceklerin görsellerine maruz kalmasının daha fazla kalori almalarını beraberinde getirdiğini gösterdi.



ÇOCUKLARA İKİ FARKLI REKLAM İZLETİLİP YEMEK VERİLDİ



Araştırma, Merseyside’daki okullarda yaşları 7 ile 15 arasında değişen 240 çocuğun katılımıyla yapıldı. Çocuklara iki farklı oturumda abur cubur reklamları ve gıda ürünlerinin tanıtılmadığı reklamlar gösterildi. Ardından çocuklara meyve ya da çikolata gibi atıştırmalıklar teklif edildi, sonrasında ise tuzlu, tatlı ve sağlıklı ürünlerden oluşan bir öğle yemeği sunuldu.

Araştırmacılar, abur cubur reklamlarının ardından çocukların abur cubur yiyerek fazladan 58, öğle yemeğinde ise fazlada 73 kalori aldığını tespit etti.



“SONUÇLAR NET BİR MESAJ GÖNDERİYOR”



Liverpool Üniversitesi’nden gıda pazarlaması ve çocuk sağlığı profesörü ve araştırmanın başyazarı Emma Boyland, “Bu, yalnızca markanın olduğu gıda reklamlarının çocukların ne yediğini etkilediğini gösteren ilk araştırma” bilgisini verdi.



Araştırma sonuçlarına göre, çocuklar gıda reklamlarının hemen ardından daha çok yemekle kalmıyor aynı zamanda öğle yemeğinde de daha fazla gıda tüketiyor.



Obezite Sağlık Birliği Direktörü Katharine Jenner da araştırma sonuçlarının “politika yapıcılara net bir mesaj gönderdiğini” belirterek bu mesajı şöyle açıkladı: “Gıda reklamları, çocuklarda aşırı kalori alımına sebep oluyor.”



Söz konusu araştırma, İngiltere hükümetinin ekim ayı itibarıyla internette ve saat 21.00 öncesinde televizyonda gösterilen sağlıksız gıda reklamlarına sınırlama getirmeye hazırlandığı günlerde yapıldı.

