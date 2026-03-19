5 günde 3 binden fazlası öldü, balık yemek yasaklandı

Papua Yeni Gine’nin New Ireland bölgesinde binlerce deniz canlısının gizemli şekilde ölmesi üzerine alarm verildi.

Okyanus koruma gruplarının saha çalışmalarına göre sadece beş gün içinde 3 binden fazla deniz canlısının öldüğü tespit edildi. Ölen balıklarda renk değişimi, şişkin gözler ve yeşilimsi et dokusu gibi anormallikler gözlemlendi.

YÜZLERCE KİŞİ HASTALANDI

Bölgede yaşayan en az 750 kişi, balık tükettikten veya deniz suyuyla temas ettikten sonra sağlık sorunları yaşadı.

Göğüs ağrısı, cilt rahatsızlıkları ve öksürük gibi belirtiler bildirilirken, vakaların artmasından endişe ediliyor.

YETKİLİLERDEN UYARI: BALIK YEMEYİN

Papua Yeni Gine Balıkçılık Bakanı Jelta Wong, bölge halkına balık tüketmemeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, deniz suyunda ve balıklarda kimyasal kirlilik ihtimali üzerinde duruyor ancak hangi maddenin etkili olduğu henüz belirlenebilmiş değil.

GEÇİM KAYNAKLARI ÇÖKTÜ

Yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı köylerde balıkçılık ana geçim kaynağıydı. Balık ölümleri ve tüketim yasağı, bölge halkını hem ekonomik hem de gıda açısından ciddi bir krizle karşı karşıya bıraktı. Özellikle çocukların yeterli protein alamadığına dikkat çekiliyor.

KIRMIZI GELGİT ŞÜPHESİ

Saha incelemeleri sırasında denizde “kırmızı gelgit” olarak bilinen bir oluşum gözlemlendi.

Uzmanlar, bu durumun toksik alg patlamalarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendirirken, kesin nedenin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Alternatif gıda kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle bazı balıkçıların denize açılmaya devam ettiği ifade ediliyor. Yerel yetkililer, halkın başka seçeneği olmadığı için sağlık risklerini göze aldığını belirtiyor.