5 insan büyüklüğünde! Dünyanın en uzun yılanı yakalandı

Dünyanın en uzun yılanı, 7,67 metre uzunluğundaki Ağlı Piton, yakalandı.



"Medusa" adı verilen bu dev yılan, 158 kilo ağırlığıyla dikkat çekiyor görenleri şaşkına çeviriyor.



Bugüne kadar yakalanmış en büyük Burma pitonu, 5,6 metre uzunluğundaydı.



Medusa, mevcut en büyük yılan olarak kayıtlara geçti. Ancak, bu yılanın dünyadaki en büyük yılan olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Medusa'yı görmek isteyenler, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaret edebilecek.