5 kişiyi öldüren saldırgan 2 gündür aranıyor: 80 bin dolar ödül verilecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaleti alarmda. Cumartesi günü meydana gelen silahlı saldırının şüphelisi Francisco Oropeza hala bulunamadı.



Polis ekipleri, eyalet genelinde 200 kişilik bir ekiple arama çalışmalarını yürütüyor. Şüphelinin bulunması için ekipler Cleveland kentinde kapı kapı arama yapıyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI da yerel yetkililere destek veriyor.



Ancak 38 yaşındaki Oropeza'nın nerede olduğuna ilişkin bilgi yok. Polis "Saldırgan silahlı ve tehlikeli" açıklaması yaparken, yakalanmasını sağlayacak bilgi için 80 bin dolarlık ödül açıklandı.

5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



Saldırgan Cleveland kentindeki olayda biri çocuk 5 kişiyi öldürdü.



Olaydan önce Oropeza, evinin bahçesinde silahıyla atış denemesi yapıyordu. Ardından komşuları silah atışlarını durdurması için uyardı.



Oropeza bunun üzerine, kendisine uyarı yapan komşularına ateş açtı.



Saldırıda ABD'deki kitlesel saldırılarda yaygın hale gelen AR-15 yarı otomatik tüfek kullanıldı.