5 metrelik piton kadını yuttu! Cesedi midesinden çıkarıldı

Endonezya'da kaybolan bir kadının cesedi, yaklaşık 5 metrelik pitonun içinden çıkarıldı.

5 metrelik piton kadını yuttu! Cesedi midesinden çıkarıldı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.

Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.

Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.

Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.

Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD: Hamas'tan ateşkes için yanıt bekliyoruz

ABD: Hamas'tan ateşkes için yanıt bekliyoruz

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak altı adaya onay çıktı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak altı adaya onay çıktı

Türk Caddesi'nde şüpheli paket paniği

Türk Caddesi'nde şüpheli paket paniği

Pakistan'da hastane yangını: 5 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da hastane yangını: 5 çocuk hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Nuseyrat mülteci kampı saldırısını kınadı: İsrail savaş suçlarına yenisini ekledi

Dışişleri Bakanlığı, Nuseyrat mülteci kampı saldırısını kınadı: İsrail savaş suçlarına yenisini ekledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil jeneratör" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil jeneratör" çağrısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...