5 milyondan fazla hesap kapatıldı. Hindistan'da muhalefet Meta'yı protesto ediyor
25.11.2026 12:34
Meta daha önce de kayırmacılık iddialarını reddetmiş, Hindistan'da içerikleri yasalara uygun şekilde denetlediğini duyurmuştu.
Meta 2026'nın ilk yarısında ülkede 5,4 milyondan fazla paylaşım veya hesabı kısıtlarken muhalefet, iktidardaki BJP'nin kayırıldığını öne sürerek Meta'ya yedi günlük ültimatom verdi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın Hindistan'daki üst düzey yöneticileri, şirketin içerik denetimi uygulamalarına yönelik protestoları yatıştırmak için muhalefetteki Kongre Partisi ile kapalı kapılar ardında görüştü.
Konuya aşina dört kaynağın Reuters'a aktardığına göre şirket yöneticileri Aman Jain ve Natasha Jog, bugün Kongre Partisi'nin genel merkezinde parti yetkilileriyle bir araya geldi.
Bu temas, Kongre Partisi'nin gençlik kolu Hindistan Gençlik Kongresi'nin cuma günü başlattığı protestolardan bu yana Meta'nın partiyle kurduğu ilk doğrudan görüşme oldu.
Kaynaklara göre Jain ve Jog, görüşmede Meta ofislerini hedef alan eylemlerden ve CEO Mark Zuckerberg'in afişlerdeki tasvirinden duydukları kaygıyı iletti.
Kongre Partisi yetkilileri ise liderlerinin hesaplarına ve paylaşımlarına yönelik artan kısıtlamalar ile Meta'nın Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi BJP'yi kayırdığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
Görüşmeden doğrudan haberdar bir kaynağa göre Meta, partiye herhangi bir taahhüt vermedi, yerel yasalara bağlı olduğunu açıkladı ve tüm siyasi partilere karşı tarafsız olduğunu vurguladı.
Meta daha önce de kayırmacılık iddialarını reddetmiş, Hindistan'da içerikleri yasalara uygun şekilde denetlediğini duyurmuştu.
PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI, OFİSLERDE NELER YAŞANDI?
Kriz, Kongre Partisi'nin 19 Kasım'da Meta'yı iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) talimatıyla gençlik kolu başkanının ve bu birimden sorumlu parti yetkilisinin Instagram hesaplarını yasa dışı şekilde erişime kapatmakla suçlamasıyla büyüdü.
Hindistan Gençlik Kongresi üyeleri geçen hafta cuma günü Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi yakınlarındaki Gurugram'da bulunan Meta ofislerinin önünde protesto düzenledi.
Gençlik kolunun cumartesi günü X hesabından paylaştığı görüntülere göre Haydarabad'da pankart taşıyan göstericiler Meta ofislerinin yer aldığı binaya girip saksıları yere devirdi ve polisle çatıştı.
Mumbai'de göstericiler ofis binasının dış duvarlarına sprey boyayla Meta karşıtı sloganlar yazdı ve kendilerini durdurmaya çalışan güvenlik görevlileriyle çatıştı.
Dainik Jagran English gazetesinin haberine göre Mumbai polisi dört Gençlik Kongresi lideri hakkında şikayet kaydı oluşturdu ve bazı göstericileri gözaltına aldı.
Gurugram'da ise göstericiler slogan atıp "Gençlik Kongresi hesaplarını geri açın" yazılı pankartlar taşıdı.
Protestolar son günlerde yeni bir boyut kazandı ve Delhi, Kalküta, Patna, Mumbai ile Bengaluru gibi şehirlerde Mark Zuckerberg'i beyaz gömlek, haki şort ve siyah şapkayla gösteren afişler asıldı.
Söz konusu kıyafet, BJP'nin ideolojik kökeni olan Hindu milliyetçisi gönüllü örgüt Rashtriya Swayamsevak Sangh'ın (RSS) geleneksel üniformasını temsil ediyor.
Göstericiler cumartesi günü Delhi merkezinde Zuckerberg'i "Mark BJPberg" ifadesiyle alaya alan bir pankart astıkları anların görüntüsünü de paylaştı.
Hindistan Gençlik Kongresi üyeleri geçen hafta cuma günü Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi yakınlarındaki Gurugram'da bulunan Meta ofislerinin önünde protesto düzenledi.
MUHALEFET META'DAN NE İSTİYOR?
Gençlik Kongresi, Meta'ya yedi günlük ültimatom vererek "muhalif sesler, gazeteciler ve içerik üreticileri üzerindeki tüm kısıtlamaların" kaldırılmasını talep etti.
Gençlik kolunun açıklamasında "Meta Hindistan'da iş yapmak istiyorsa keyfi BJP hükümeti talimatlarına boyun eğmek yerine Hindistan Anayasası'na saygı göstermeli" denildi.
Açıklamada "Hiçbir şirket hangi Hindistanlının konuşma hakkına sahip olduğuna karar veremez" ifadesi yer aldı.
Gençlik kolu ayrıca X üzerinden yaptığı paylaşımda hesaplar açılmazsa "ülke genelindeki ofislerinize girip protesto düzenleyeceğiz" uyarısını yaptı.
Grubun sosyal medya sorumlusu Manu Jain, cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada cuma günkü protestoların ardından iki hesabın yeniden açıldığını ancak hükümeti eleştiren gazeteci, içerik üretici ve fenomenlere ait binlerce hesabın hala kısıtlı olduğunu söyledi.
Jain, Meta'nın algoritmalarının paylaşımları nasıl kısıtladığını açıklamasını ve hükümet talimatıyla kapatılan hesapları geri açmasını istedi.
Gençlik kolu son altı ayda kaç Hindistanlı hesabın hükümet talimatıyla kapatıldığını, kaçının hala erişime kapalı olduğunu ve Kongre lideri Rahul Gandhi'den söz eden ya da Modi ile BJP'yi eleştiren paylaşımların otomatik engellendiği iddiasını Meta'nın açıklamasını talep etti.
Gençlik Kongresi, Meta'ya yedi günlük ültimatom vererek "muhalif sesler, gazeteciler ve içerik üreticileri üzerindeki tüm kısıtlamaların" kaldırılmasını talep etti.
İKTİDAR PARTİSİ VE HÜKÜMET NE DİYOR?
BJP Sözcüsü Pradeep Bhandari, X'ten yaptığı paylaşımda Kongre üyelerini Haydarabad'daki Meta ofisine zarar verip bunu sosyal medyada sergilemekle suçladı.
Bhandari, "Kongre modeli budur: Özel şirketlerin ofislerine zarar vermek. Kongre iktidardayken Hindistan'ın kırılgan beşli ekonomiler arasında yer almasının nedeni de buydu" diye yazdı.
Modi hükümeti ise içerik kaldırma talimatlarının yalnızca yerel yasaları ihlal eden, kamu güvenliğine veya ulusal güvenliğe zarar verebilecek durumlarda verildiğini savunuyor.
HİNDİSTAN'DA İÇERİK KISITLAMALARI ARTTI
Kullanıcı sayısı bakımından Meta'nın en büyük pazarı olan Hindistan'da şirket verilerine göre 2026'nın ilk yarısında yerel yasalar kapsamında 5,4 milyondan fazla paylaşım veya hesap kısıtlandı.
Bu sayı 2025'in tamamında yaklaşık 70 bin seviyesindeydi ve Hindistan güncel verilerle bu alanda Endonezya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Meta, bu artışı daha hızlı ve proaktif içerik kaldırma zorunluluğu getiren değiştirilmiş Hindistan bilişim kurallarına bağlıyor.
Şirket, kısıtlanan içeriklerin büyük çoğunluğunun "yerel mevzuat gereklilikleri uyarınca proaktif olarak kısıtlamak zorunda kaldığı" durumlardan oluştuğunu açıkladı.
Modi hükümeti şubat ayında sosyal medya şirketlerinin yasa dışı içerikleri bildirimden itibaren 36 saat yerine 3 saat içinde kaldırmasını zorunlu kılmıştı.
Indian Express gazetesinin haberine göre hükümet mart ve temmuz ayları arasında Instagram, Facebook ve YouTube'a yaklaşık 195 bin erişim engeli talimatı gönderdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, bu yıl Hindistan'da gazetecilik içeriklerinin sosyal medyadan kaldırılma oranının arttığını açıklarken ifade özgürlüğü savunucuları yeni kuralın şirketlere talepleri incelemek için neredeyse hiç zaman bırakmadığını belirtiyor.