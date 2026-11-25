Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta 'nın Hindistan 'daki üst düzey yöneticileri, şirketin içerik denetimi uygulamalarına yönelik protestoları yatıştırmak için muhalefetteki Kongre Partisi ile kapalı kapılar ardında görüştü.

Konuya aşina dört kaynağın Reuters'a aktardığına göre şirket yöneticileri Aman Jain ve Natasha Jog, bugün Kongre Partisi'nin genel merkezinde parti yetkilileriyle bir araya geldi.

Bu temas, Kongre Partisi'nin gençlik kolu Hindistan Gençlik Kongresi'nin cuma günü başlattığı protestolardan bu yana Meta'nın partiyle kurduğu ilk doğrudan görüşme oldu.

Kaynaklara göre Jain ve Jog, görüşmede Meta ofislerini hedef alan eylemlerden ve CEO Mark Zuckerberg'in afişlerdeki tasvirinden duydukları kaygıyı iletti.

Kongre Partisi yetkilileri ise liderlerinin hesaplarına ve paylaşımlarına yönelik artan kısıtlamalar ile Meta'nın Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi BJP'yi kayırdığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Görüşmeden doğrudan haberdar bir kaynağa göre Meta, partiye herhangi bir taahhüt vermedi, yerel yasalara bağlı olduğunu açıkladı ve tüm siyasi partilere karşı tarafsız olduğunu vurguladı.

Meta daha önce de kayırmacılık iddialarını reddetmiş, Hindistan'da içerikleri yasalara uygun şekilde denetlediğini duyurmuştu.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI, OFİSLERDE NELER YAŞANDI?

Kriz, Kongre Partisi'nin 19 Kasım'da Meta'yı iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) talimatıyla gençlik kolu başkanının ve bu birimden sorumlu parti yetkilisinin Instagram hesaplarını yasa dışı şekilde erişime kapatmakla suçlamasıyla büyüdü.

Hindistan Gençlik Kongresi üyeleri geçen hafta cuma günü Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi yakınlarındaki Gurugram'da bulunan Meta ofislerinin önünde protesto düzenledi.

Gençlik kolunun cumartesi günü X hesabından paylaştığı görüntülere göre Haydarabad'da pankart taşıyan göstericiler Meta ofislerinin yer aldığı binaya girip saksıları yere devirdi ve polisle çatıştı.

Mumbai'de göstericiler ofis binasının dış duvarlarına sprey boyayla Meta karşıtı sloganlar yazdı ve kendilerini durdurmaya çalışan güvenlik görevlileriyle çatıştı.

Dainik Jagran English gazetesinin haberine göre Mumbai polisi dört Gençlik Kongresi lideri hakkında şikayet kaydı oluşturdu ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gurugram'da ise göstericiler slogan atıp "Gençlik Kongresi hesaplarını geri açın" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolar son günlerde yeni bir boyut kazandı ve Delhi, Kalküta, Patna, Mumbai ile Bengaluru gibi şehirlerde Mark Zuckerberg'i beyaz gömlek, haki şort ve siyah şapkayla gösteren afişler asıldı.

Söz konusu kıyafet, BJP'nin ideolojik kökeni olan Hindu milliyetçisi gönüllü örgüt Rashtriya Swayamsevak Sangh'ın (RSS) geleneksel üniformasını temsil ediyor.

Göstericiler cumartesi günü Delhi merkezinde Zuckerberg'i "Mark BJPberg" ifadesiyle alaya alan bir pankart astıkları anların görüntüsünü de paylaştı.