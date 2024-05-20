5 soruda helikopter kazası: Reisi'nin ölümü hakkında ne biliyoruz?

REİSİ BÖLGEDE NE YAPIYORDU?

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinden baraj açılışı dönüşünde geçiyordu. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte baraj açılışı törenlerine katıldı. Reisi ve Aliyev, iki ülke sınırında, Aras nehri üzerinde, Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, açılış için yaptığı konuşmada, iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." şeklinde konuştu.



Aliyev de törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı. Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, şöyle devam etti:



"İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim."



Törenin ardından bölgeden ayrılan Reisi'nin helikopterinden dün saat 13.30 gibi haber alınamadı.