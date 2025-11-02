5 stratejik tepe hâlâ İsrail işgali altında

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail'in Lübnan'daki işgaline ilişkin mesajlar verdi.

Medbuli, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 tepeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.



Medbuli, ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile başkent Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Lübnan'ın egemenliğini koruma yönündeki tutumunu destekliyoruz." dedi.



İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü saldırılara tepki gösteren Medbuli, "Lübnan'ın güneyinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı ve ihlalleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI



İkili ilişkiler konusuna da değinen Medbuli, Mısır ile Lübnan arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.



Medbuli, "Bu mutabakatların derhal takip edilmesi ve özellikle ekonomik boyutu olanların en kısa sürede uygulamaya konulması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.



Lübnan'daki ekonomik krizin son İsrail saldırılarıyla daha da ağırlaştığını vurgulayan Medbuli, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak bu rakamı kolaylıkla ikiye katlayabiliriz." şeklinde konuştu.



İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'daki yeniden imar projelerine ilişkin Medbuli, "Lübnan'ın yeniden imar çalışmalarına katkı sağlamaya kararlıyız. Mısırlı şirketler bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır." dedi.



Mısır Başbakanı ayrıca aralık ayında Beyrut'a iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefleyen resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

