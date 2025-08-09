5 ülkeden ortak İsrail tepkisi: Şiddetle reddediyoruz

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınması kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze'de geniş çaplı yeni askeri operasyon başlatma kararını şiddetle reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kararın insani durumu daha da kötüleştireceği, İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı ve sivillerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi riskini arttıracağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"İsrail hükümetinin açıkladığı planlar, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tarafları ve uluslararası toplumu, Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken, kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz."



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış, güvenlik ve onur içinde yan yana yaşayabilmelerini garanti altına almanın tek yolu olarak müzakere edilmiş iki devletli çözümün uygulanması konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz" vurgusu yapıldı.



AVUSTURYA'DAN DA TEPKİ



İsrail'in işgal planına Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger de tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meinl-Reisinger, "Tutumumuz açıktır: Gazze Şeridi'nin toprak veya demografik statüsünde tek taraflı herhangi bir değişikliği, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı uyarınca reddediyoruz." ifadesini kullandı.



Acil bir ateşkes ve "Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması" gerektiğini ifade eden Meinl-Reisinger, Gazze'ye kapsamlı insani yardım sağlanmasının önemine dikkati çekti.