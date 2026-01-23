5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD ayağa kalktı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin Minnesota’da yürüttüğü bir göçmenlik denetimi sırasında beş yaşındaki bir çocuk babasıyla birlikte gözaltına alındı.

Okul öncesi eğitim alan Liam Ramos, babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikteyken evlerinin önünde ICE görevlileri tarafından durduruldu.

BABA OĞLUNU BIRAKIP KAÇTI İDDİASI

İç Güvenlik Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada, “ICE bir çocuğu hedef almadı.” ifadelerini kullandı.

Operasyonun “yasa dışı göçmen” olarak nitelendirilen baba için yapıldığı, babanın görevliler yaklaşınca oğlunu “terk ettiği” iddia edildi.

Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, “Neden beş yaşındaki bir çocuk gözaltına alınıyor? Bu çocuğun şiddet içeren bir suçlu olarak sınıflandırılacağını kim söyleyebilir?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ICE ise X’teki paylaşımında çocuğun gözaltına alınmadığını ileri sürdü.

“GÖREVLİLERİMİZ ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI”

Kurum, “Suç kaydı bulunan yasadışı bir göçmen, ICE’den kaçarken çocuğunu TERK ETTİ. Görevlilerimiz de dondurucu soğukta çocuğun GÜVENDE olmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ailenin evdeki yetişkinlerin çocuğun bakımını üstlenmesi için yapılan girişimleri reddettiği, babanın da çocuğun kendisiyle kalmasını istediği öne sürüldü.

Okul tarafından paylaşılan fotoğraflarda, tavşan şeklinde bir şapka takan ve sırt çantası bir görevli tarafından tutulan bir çocuk görülüyor.

OPERASYON İÇİN ÇOCUĞU KULLANMIŞLAR

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Çocuğun olay anında okuldan yeni döndüğü kaydedildi. Evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediğini ancak buna izin verilmediği de belirtildi.

Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund, olay yerinde olduğunu ve göçmenlik yetkililerine Liam’ı kendisinin alabileceğini söylediğini, buna rağmen çocuğun gözaltına alındığını ifade etti.

VANCE BİR KEZ DAHA ICE GÖREVLİLERİNİ SAVUNDU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada ICE’in “başka seçeneği olmadığını” savundu.

“Baba kaçtı” diyen Vance, “Beş yaşındaki bir çocuğun donarak ölmesine mi izin vermeleri gerekiyor? ABD’de yasaları ihlal eden bir kişiyi tutuklamamaları mı gerekiyor?” diye konuştu.

Çocuk sahibi olmanın tutuklamaya engel olamayacağını da sözlerine ekledi.

AİLE 2024 YILINDA İLTİCA ETMİŞ

Ailenin avukatı Marc Prokosch, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas’ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu, avukatların kendilerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Prokosch, ailenin 2024’te Ekvador’dan ABD’ye iltica talebiyle geldiğini, “ICE’den kaçmadıklarını ve tüm prosedürlere uyduklarını” vurguladı.

RENEE GOOD CİNAYETİ

7 Ocak’ta Minneapolis’te bir federal memurun Renee Good adlı kadını vurarak öldürmesi protestoları tetiklemişti. Trump yönetimi, 37 yaşındaki Good’un aracını silah olarak kullandığını ve memurun meşru müdafaada bulunduğunu iddia etmişti.