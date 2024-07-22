5 yıl boyunca saklamış! Ölen annesinin cesedi evinde çıktı

Japonya'nın Osaka şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı.  Polis, ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde saklayan 60 yaşındaki bir erkeği tutukladı.

5 yıl boyunca saklamış! Ölen annesinin cesedi evinde çıktı

'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli adamın ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada’nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi.

"Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım” diyen Onada’nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor.

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