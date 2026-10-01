5 yılda Alpler'deki buzulların yüzde 20'si eridi

İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve İsviçre Bilimler Akademisine (SCNAT) bağlı İsviçre Kriyosfer Gözlem Komisyonu, Alpler'deki buzul erimelerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, İsviçre'de mayıstan eylüle kadar etkili olan şiddetli sıcak hava dalgalarının ve kar yağışının az olduğu kış mevsiminin buzullar için bir başka yıkıcı sürece neden olduğu vurgulandı.

İsviçre buzullarının 2026'da bir kez daha aşırı erimeye maruz kaldı, buz kütlesinin yüzde 5'inden fazlasının yok olduğu ifade edilen raporda, "Bireysel buzulların ortalama kalınlığı 2.5 ila 4 metre azaldı. Yaz boyunca buzulların kalınlığı bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Sadece son 5 yıl içinde İsviçre'deki buzul hacmi neredeyse yüzde 20 oranında azaldı." denildi.

REKOR KIRILDI

Önceki yılda olduğu gibi 2025-2026 kışında da tüm rakımlardaki kar kalınlıklarının uzun vadeli ortalamanın çok altında kaldığı belirtilen raporda, bunun temel nedeninin düşük yağışlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "Ortalama kar kalınlığı açısından bakıldığında kış mevsimi (Kasım 2025 - Nisan 2026), ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en az kar yağışı görülen 10 kış mevsimi arasında yer aldı. Mayıstan eylüle kadar her ay, kurak koşullara ve en az bir sıcak hava dalgasına sahne oldu. Bu aylar boyunca, donma sınırı 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerindeydi. Bu, ortalamanın 2 katından fazlasına tekabül ediyor ve dolayısıyla bir rekor teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.