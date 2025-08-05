50 intihar, binlerce travma: İsrail ordusu Gazze'de çöküyor

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik katliamlara devam eden İsrail ordusu, kendi içinde bir çöküşle karşı karşıya.

İsrail askerleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 bine yakın Filistinli'yi öldürdü. 200'e yakın Filstinli ise İsrail ordusunun ablukası nedeniyle açlıktan öldü. Bunların en az 94'ü çocuk.

Gazze'de saldırıları ve kuşatmayı sürdüren İsrail'de yedek askerler arasında travma tedavisi arayanların sayısı yıllık 270'den yaklaşık 3 bine çıkarak, yüzde binin üzerinde üzerinde bir artış gösterdi.

Yedek askerler için Savaş Ruh Sağlığı Birimi başkanı Yarbay Uzi Bechor, The Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte bu bilgiyi paylaştı.

Bechor, “Savaşın başlamasından bu yana tedavilerde büyük bir artış oldu. Ancak savaş başladığında biz de buna hazırlıklıydık” dedi.

Tedavi gören birçok asker 12 ile 15 psikolojik tedavi seansı alırken, diğerleri bir yıl veya daha uzun süre bu tür seanslar alabiliyor. Bazı askerlerin, Gazze'deki savaş bölgesinden arayarak aktif görevden ayrıldıktan sonra randevu aldıkları belitiliyor.

İNTİHAR EDEN ASKER SAYISI 50

İsrail basınında yer alan haberlere göre 2023'te Gazze savaşının patlak vermesinden bu yana yaklaşık 50 İsrailli asker ise intihar etti.

Haaretz gazetesine göre ordunun terhis edilen askerleri, yedek askerleri ve travmatik birimlerde görev yapan personeli, özellikle de ölen askerlerin kimlik tespitinde görev alanları destekleme konusunda sistematik başarısızlıklar yaşadığı kaydedildi.

Gazeteye göre, her ay yüzlerce psikolojik yaralı asker ordunun rehabilitasyon bölümüne yatırılıyor ve bunların çoğu Gazze'deki saldırıların ardından travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

Askeri verilere göre, Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana 898 İsrail askeri öldü ve 6 bin 134 asker yaralandı. Ordu, daha yüksek kayıpları gizlediği yönünde iç eleştirilerle karşı karşıya.

