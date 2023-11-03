50 kilo altın 500 bin euroyla yakalandılar: Türkiye'ye geliyorlardı

Almanya polisi Avusturya sınırı yakınlarındaki Hunderdof'ta bir otomobili durdurdu.

Aracın içerisinde 60 yaşında bir sürücü ve 42 yaşında bir yolcu bulunuyordu.

Araçtakiler Türkiye'ye gittiklerini belirtti. Otomobilde yapılan aramada 50 kilogram altın ve 500 bin euro nakit para ele geçirildi.

Sürücü ve yolcu paranın kaynağını açıklayamayınca Alman polisi tarafından gözaltına alındılar.

Soruşturma başlatan polis 3 milyon euro değerindeki altına ve 500 bin euro nakit paraya el koydu.

Ele konulan altın ve nakit paranın Türk Lirası olarak değeri 105 milyon liranın üzerinde.