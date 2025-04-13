50 kilonun altındaki Çinlilere uyarı: "Uçup gitmemek için evde kalın"

Çin hükümeti, ülkenin kuzeyinde yaşayan ve ağırlığı 50 kilonun altında olan vatandaşlarına evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Bölgede esen güçlü rüzgarlar nedeniyle "kolayca uçup gidebilecekleri" uyarısında bulunuldu.



Ülkenin hava durumu ajansı bu hafta sonu için rüzgar, yağmur, kar ve gök gürültülü fırtınaları kapsayan beş uyarı yayınladı.

RÜZGAR ŞİDDETİ KRİTİK SEVİYEDE



Uyarıya göre rüzgar şiddeti 13 seviyesine kadar ulaşıyor. Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre, 11. seviye rüzgarlar "ciddi hasara" yol açabilirken, 12. seviye rüzgarlar "aşırı yıkıma" yol açıyor.



Başkentte, on yıl aradan sonra ilk kez cuma günü turuncu seviyede rüzgar alarmı verildi. Bu, Çin'in dört kademeli rüzgar alarmı sisteminin en yüksek ikinci seviyesi.



Yetkililer, rüzgarların gövde çapı 30 santimetreye kadar olan ağaçları kökünden sökebilecek kadar güçlü olduğu konusunda uyardı.

HASARI EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI



Hasarı en aza indirmek için şehir parkları kapatıldı ve eski ağaçlar budandı veya güçlendirildi. Bu önlemlere rağmen, yaklaşık 300 ağaç devrildi ve birkaç araç hasar gördü. Yetkililer ayrıca Pekin'in 22 milyon sakinine zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları konusunda tavsiyede bulundu.



Fırtına ulaşımı da aksattı. Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda 400'den fazla uçuş iptal edildi ve birçok tren seferi askıya alındı. Süpermarketler açık kalırken, raflar hızla boşaldı.