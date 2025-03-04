50 yıl önce çalınan tablo Hollanda’da bulundu

Polonya Ulusal Müzesi’nden 50 yıl önce çalınan, ressam Pieter Brueghel de Jonge’ya ait sanat eseri Hollanda’da ortaya çıktı. Tablonun, çalıntı sanat eserleri listesinde olduğu bilinmeden geçen yılın sonunda Gouda Müzesi’nde sergilendiği belirtildi. Eserin kimliği belirsiz kişiden ödünç alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



Yetkililer, Polonya’nın tabloyu geri istediğini ve hukuki yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.