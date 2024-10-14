50 yıldır böylesi görülmedi: Sahra Çölü'nde sel

Kuzey Afrika ülkesi Fas, sel ile mücadele ediyor.

Fas’ta iki gün süren yoğun yağışlar, yıllık yağmur miktarının bir yılda aldığı kadar suyu beraberinde getirdi. Sel, dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'nün en kurak bölgelerinde bile etkili oldu.

NASA UYDULARI GÖRÜNTÜLEDİ



Fas hükümeti, Eylül ayında yaşanan bu sağanağın özellikle güneydoğudaki Rabat köyünde on yıllardır görülen en yoğun yağış olduğunu belirtti. Rabat’a bir günde yaklaşık 10 santimetre yağmur yağdı.



Zagora ve Tata arasında yer alan, 50 yıldır kurak olan Iriqui Gölü, NASA uydularından alınan görüntülere göre bu yağışlarla doldu. Ayrıca, Merzouga bölgesi de aşırı yağıştan etkilendi.