50 yıldır böylesi görülmedi: Sahra Çölü'nde sel
Kuraklıkla mücadele eden Fas'ta, nadir görülen yoğun yağışlar etkili oldu. Yıllık yağmur miktarını iki günde alan ülkede, bu kadar kısa sürede bu miktarda yağışın 50 yıldır görülmediği belirtildi. Yağışlarla birlikte dünyanın en sıcak çölü Sahra'nın en kurak bölgelerine bile su ulaştı.
Kuzey Afrika ülkesi Fas, sel ile mücadele ediyor.
Fas’ta iki gün süren yoğun yağışlar, yıllık yağmur miktarının bir yılda aldığı kadar suyu beraberinde getirdi. Sel, dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'nün en kurak bölgelerinde bile etkili oldu.
NASA UYDULARI GÖRÜNTÜLEDİ
Fas hükümeti, Eylül ayında yaşanan bu sağanağın özellikle güneydoğudaki Rabat köyünde on yıllardır görülen en yoğun yağış olduğunu belirtti. Rabat’a bir günde yaklaşık 10 santimetre yağmur yağdı.
Zagora ve Tata arasında yer alan, 50 yıldır kurak olan Iriqui Gölü, NASA uydularından alınan görüntülere göre bu yağışlarla doldu. Ayrıca, Merzouga bölgesi de aşırı yağıştan etkilendi.
ETKİSİ YILLARCA SÜREBİLİR
Bu fırtına, altı yıllık kuraklığın ardından geldi. Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışan Houssine Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu miktarda yağışı 30 ila 50 yıldır görmemiştik" dedi. Ayrıca, yağışların havadaki nem oranını artırarak ülkenin hava durumu üzerinde yıllar sürecek bir etkisi olabileceğini ekledi.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eylül ayında yaşanan bu fırtınanın bir başka etkisi ise rezervuarların rekor hızda dolması ve yerel halk için ek su kaynaklarının sağlanması oldu. Ancak, bu yağışların uzun süreli kuraklığı hafifletip hafifletmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemek için henüz erken.
Fırtına, Fas ve komşusu Cezayir'de toplam 20 kişinin hayatını kaybetmesine ve tarım üretiminin zarar görmesine neden oldu.
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