50 yıldır kayıp olan minik fil faresi yeniden ortaya çıktı

Afrika Boynuzu’nda çalışan bilim insanları, Somali fil sivri faresi(Macroscelididae) ya da Somali sengi olarak olarak bilinen dünyanın küçük memli hayvanı 50 yıl sonra Cibuti’de yeniden keşfetti.



Duke Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmada, yerli halkın canlıdan haberder olduğu ancak yarım yüzyıldır popülasyonları hakkında hiçbir bilimsel bilginin kaydedilmediği aktarıldı.

"GENETİK OLARAK FİLE, FAREDEN ÇOK DAHA YAKIN"



Araştırmacı Steven Heritage, Somali sengi’nin burnunu kullanarak yapraklar arasındaki böcekleri yediğini söyledi. Bununla birlikte, Somali Sengi aslında bir fare değil, dünyanın en küçük memelisi olmasına rağmen filler ile yakın akraba ve iki canlının da hortumu bulunuyor. Heritage, insanların Somali sengiden genetik olarak fareye daha çok benzediğini söyledi.

SAATTE 30 KM KOŞUYOR



Öte yandan minik fil sivri faresinin uzun arka ayakları bulunuyor, bu da onu iyi bir koşucu haline getiriyor.



ÇOK FAZLA AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ VAR

“Uzun arka ayakları, Somali sengisinin antilop ve gazellere benzer bir mesafede koşabilmesine olanak tanıyor. Bazı sengi türleri saate 30 kilometre hızla koşabiliyor” diyen Heritage, ayrıca bu canlıların tek eşli olduğunu ve küçük topluluklar halinde yaşadığını sözlerine ekleyerek neden 50 yıldır ortalarda görülmemiş olabileceklerine dair açıklık getirdi.



“Hızlı koşma, tek eşilik ve minik cüssenin bir arada olması diğer canlılarda benzerine sık rastlanmayan bir durum. Somali senginin birçok ayırt edici özelliği onu bilim insanlarından saklamış olbilir” dedi.

1200'DEN FAZLA TUZAK KURULDU



Bununla birlikte Heritage, 2019'un başlarında Cibuti'ye yapılan bir araştırma gezisi sırasında, California Bilimler Akademisi'nden Galen Rathbun ve Cibuti Doğa Derneği'nden Houssein Rayaleh'den oluşan bir ekip ile 50 yıldır kayıp olan küçük canlıyı bulup bulamayacaklarını görmek için yola çıktığını aktardı.

Ekip, fıstık ezmesi, yulaf ezmesi ve mayadan yapılan yemi kullanarak bin 200'den fazla canlı tuzak kurdu. Bu seng'nin karıncarve termitten oluşan beslenme diyetinden çok uzak, ancak Heritage bunun neden garip bir seçim olmadığını şöyle açıkladı:



"Süper kurak çöl kayalıklarında fare büyüklüğünde bir memeliyseniz ve bir gece fıstık ezmesi kokusu gibi farklı bir şeyin yaşadığını alanda olduğunu fark ederseniz, onu kontrol etmeye gideceğinizi düşünebilirsiniz" dedi.



Heritage, "İçinde fil faresi bulunan ilk tuzağı açtığımızda gerçekten heyecanlandık ve sevindik. Cibuti için, ülkenin ve bölgenin büyük biyolojik çeşitliliğini gösteren, burada yeni bilim ve araştırma fırsatları olduğunu ortaya koyan önemli bir hikaye" dedi.



Keşif gezisinde 12 fil faresinin görüldüğü, Somali fil farelerinin fotoğraflarının ve görüntülerinin çekildiği kaydedildi.

Bununla birlikte Duke Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Somali senginin düşünüldüğünden daha yaygın olmadığı, ancak Somali ve Cibuti'ye ek olarak Etiyopya'yı kapsayan daha geniş bir alanda yaşadığı sonucuna vardı.

MANİSA'DA METEOR DÜŞTÜ İDDİASI

