500 bin yıl önce yaşamış insan türünün adı açıklandı

Yayımlanan yeni bir raporda bilim insanları, yaklaşık yarım milyon yıl önce Afrika’da yaşayan yeni bir insan türünün adını açıkladı.

Homo bodoensis olarak açıklanan türün Orta Pleistosen döneminde var olduğu ve modern insanın doğrudan atası olduğu belirtildi.

Bodoensis adı, Etiyopya’da bulunan arkeolojik site alanı olan Bodo D'ar'da bulunan bir kafatasından geliyor.

Araştırmacılar, tarihteki bu dönemin hayati önem taşıdığını, çünkü Afrika'daki kendi türümüzün (Homo sapiens), en yakın akrabalarımızın ve Avrupa'da Neandertallerin (Homo neanderthalensis) yükselişine tanık olduğunu söyledi.

Paleoantropologlar ise bu döneme "ortadaki karışıklık" derken, bunun nedeninin insanın gelişiminin tam olarak anlaşılamaması olarak nitelendirdi.

Kanada Winnipeg Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Dr. Mirjana Roksandic, "Bu zaman diliminde insanın evrimi hakkında konuşmak, insanın coğrafi çeşitliliğini kabul eden uygun terminolojinin olmaması nedeniyle imkansız hale geldi" dedi.