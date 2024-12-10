500 milyar dolarlık şirketin yöneticisini plastik silahla öldürdü

Luigi Mangione isimli bir genç, ABD'nin dev sigorta şirketi UnitedHealthcare yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanıyor. ABD merkezli bir sigorta şirketi olan UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson, geçen hafta Çarşamba sabahı New York'taki Hilton Oteli'nin önünde sırtından vurularak öldürülmüştü.

Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione

Minneapolis şehrinde ailesiyle yaşayan Thompson, UnitedHealthcare'ın yatırımcı toplantısına katılmak için New York'taydı.



26 yaşındaki Luigi Mangione, Pazartesi günü New York'un yaklaşık 450 km batısında bulunan bir McDonald's şubesinde bir müşteri tarafından tanındıktan sonra gözaltına alındı.



Mangione, mahkeme belgelerine göre cinayetle, iki adet ikinci derece suç teşkil eden silah bulundurma, bir adet ikinci derece suç teşkil eden sahte belge bulundurma ve bir adet üçüncü derece suç teşkil eden ateşli silah bulundurma suçlamasıyla tutuklandı.

UnitedHealthcare yöneticisi (CEO) Brian Thompson

Mangione'ye yönelik suç dosyasına göre, çantasında siyah (3D) bask ile üretilmiş bir tabanca ve 3D baskı ile üretilmiş bir susturucu çıktı.



Mangione'nin profili böyle bir cinayet işlemeye uygun görünmüyor. Zengin bir ailenin çocuğu olan Mangione, çok iyi bir liseden mezun.



Mangione, Baltimore'un en gösterişli özel okullarından biri olarak bilinen ve yalnızca erkek öğrencilerine eğitim veren Gilman Okulu'ndan 2016 yılında lise birincisi olarak mezun oldu.



Lise sınıf arkadaşı Freddie Leatherbury, CNN'e Mangione'nin "her şeye sahip olduğunu ama alçakgönüllü." birisi olduğunu söyledi.



LinkedIn sayfasına göre Mangione mezun olduktan sonra çevrimiçi araba satış şirketi TrueCar'da yazılım mühendisi olarak çalıştı.



Mangione, bir arkadaşının söylediğine göre, son yıllarda rahatsız edici sırt ağrıları çekiyordu ve tedavi için ameliyat geçirdi.



Arkadaşları, Mangione'nin Hawaii'ye taşınmasından kısa bir süre sonra sörf dersi aldığını ve sırt ağrısıyla "yaklaşık bir hafta yatakta" kaldığını söyledi.