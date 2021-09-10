500 milyon yıllık at nalı yengeci keşfedildi

Bilim insanları, Kanada’daki Kootenay Ulusal Parkı’nda bulunan Burgess Shale fosil alanında at nalı yengecinin 500 milyon yıl önceye ait dev bir akrabasını ortaya çıkardılar.

Bulunan canlının, daha önce keşfedilen diğer tarih öncesi at nalı yengeçleri geride bırakarak, zamanının en büyüklerinden biri olduğuna inanılıyor.

Paleontologlar, ‘’Titanokorys gainesi’’ olarak adlandırdıkları yeni türün Kambriyen döneme (yaklaşık 500 milyon yıl önce) ait olduğunun belirlendiğini aktardı.

''KAMBRİYEN DÖNEMDEN BULUNMUŞ EN BÜYÜK HAYVANLARDAN''

Araştırmaya göre, Kambriyen dönemde okyanusta yaşayan canlılar serçe parmağından uzun değilken, Titanokorysler yarım metreden daha uzundular. Toronto Üniversitesi’nden ekoloji ve evrimsel biyoloji

profesörü Jean-Bernard Caron at nalı yengeciyle ilgili, ‘’Bu hayvanın boyutları kesinlikle akıllara durgunluk veriyor. Kambriyen dönemden bulunmuş en büyük hayvanlardan biri’’ diye konuştu.



Yapılan basın açıklamasında ilkel eklem bacaklılardan olan Titanokorys'in çok yüzlü gözleri olan, başının altında dönen pençeler bulunan, ananas dilimi şeklinde ve üzeri yüzgeçlerle kaplı bir yaratık olduğu tarif edildi.

DENİZ EKOSİSTEMİNE ETKİSİ BÜYÜK



Bu gizemli hayvanların Kambriyen dönemdeki deniz ekosistemi üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyen Caron, önde bulunan bacaklarla yakaladıkları her şeyi ağızlarına kolayca atabildiklerini tahmin ettiğini belirtti.



Titanokorys’in bu zamana kadar bulunmuş en büyük savunma kabuğuna sahip olduğu görülürken düz bir kafasının olmasının muhtemelen okyanusun dibinde rahat beslenmesi için uygun olduğunun tahmin edildiği söylendi.