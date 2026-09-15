500 yıl önce yapay zekayı mı gördü? Nostradamus'un dikkat çeken kehaneti

Yapay zekanın kontrol edilemez hale gelerek insanlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceğine yönelik tartışmalar sürerken, 16. yüzyılda yaşamış Fransız astrolog Nostradamus 'un yaklaşık 500 yıllık bir dörtlüğü yeniden gündeme geldi.

Nostradamus'un 1555'te yayımlanan “Les Propheties” adlı eserindeki bazı ifadeler, günümüzde yapay zeka ve insan zihninin bilgisayarlara aktarılması gibi teknolojilerle ilişkilendiriliyor.

Ancak Nostradamus metinde bilgisayar veya yapay zekadan açıkça söz etmiyor. Söz konusu bağlantı, yüzyıllar sonra yapılan modern yorumlara dayanıyor.

“YALNIZ BEYİN” VE “ÖLÜMSÜZLÜK”

Tartışmaların merkezinde Nostradamus'un “Century IV, Quatrain 31” olarak bilinen dörtlüğü bulunuyor.

Dörtlükte “yeni bilge”, “yalnız beyin”, “öğrencileri tarafından ölümsüzlüğe davet edilmek” gibi gizemli ifadeler yer alıyor.

Nostradamus'un takipçilerinden bazıları “yalnız beyin” ifadesinin bir bilgisayarı veya makine zekasını, “ölümsüzlük” ifadesinin ise insan bilincinin dijital ortama aktarılmasını temsil edebileceğini öne sürüyor.

“Yeni bilge” ifadesinin de gelişmiş teknolojiyi veya yapay zekayı işaret ettiği iddia ediliyor.

1989'DA “ORGANİK BİLGİSAYAR” YORUMU

Dörtlüğün teknolojiyle ilişkilendirilmesi yeni değil.

ABD'li hipnoterapist Dolores Cannon, 1989'da yayımladığı “Conversations with Nostradamus” adlı kitabında söz konusu kehanete farklı bir yorum getirdi.

Cannon, hipnoz altındaki bir hastasının Nostradamus ile iletişim kurduğunu iddia ederek dörtlüğün gelecekte yaşayacak bir dahiyi anlattığını öne sürdü.

Bu yoruma göre gelecekteki kişi, öldükten sonra bilgisinin yaşamaya devam edebilmesi için zihnini “organik bir bilgisayara” aktaracaktı.

Bilimsel kanıta dayanmayan bu iddia, yapay zeka ve dijital ölümsüzlük tartışmalarının büyümesiyle yeniden dolaşıma girdi.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMACISINDAN 2030 UYARISI

Nostradamus'un dizelerinin yeniden gündeme gelmesinde yapay zeka sektöründen gelen son uyarılar da etkili oldu.

Anthropic'in eski araştırmacılarından Jacob Coxon, yapay zekanın yeterince kontrol edilememesi halinde insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğini savundu.

Daha önce OpenAI'da da çalışan Coxon, 9 Eylül'de X'te yaptığı paylaşımda yapay zeka geliştiren bazı kişilerin teknolojinin on yılın sonuna kadar insanlığın yok olmasına yol açabileceği ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiğini öne sürdü.

NOSTRADAMUS GERÇEKTEN YAPAY ZEKAYI MI ÖNGÖRDÜ?

Nostradamus'un dörtlüğünün doğrudan yapay zekayı anlattığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Metindeki ifadeler oldukça belirsiz olduğu için farklı dönemlerde farklı olaylarla ilişkilendirilebiliyor.

Nostradamus'un takipçileri geçmişte de onun dizelerinin 11 Eylül saldırıları ve Prenses Diana'nın ölümü gibi büyük olayları önceden haber verdiğini iddia etmişti. Ancak bu bağlantılar çoğunlukla olaylar gerçekleştikten sonra yapılan yorumlara dayanıyor.