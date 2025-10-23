500 yıl sonra ilk: İngiltere Kralı Charles ve Papa Leo birlikte dua etti

Yaklaşık beş asır önce İngiltere Kralı VIII. Henry’nin boşanabilmek için Katolik Kilisesi’yle bağlarını koparmasından bu yana ilk kez, boşanmış ve yeniden evlenmiş bir İngiliz kralı, bir papa ile birlikte dua etti.



Vatikan’daki Sistina Şapeli’nde düzenlenen ayin, modern tarihte bir papanın ve İngiltere Kilisesi’nin lideri kabul edilen bir İngiliz hükümdarının ilk kez birlikte dua etmesiyle tarihe geçti.

Ayin, kısa süre önce Katolik Kilisesi’nin başı seçilen Papa 14. Leo tarafından yönetildi.

KRALİYET VE VATİKAN ARASINDA YENİ DÖNEM

Tören, Anglikan ve Katolik mezhepleri arasındaki ilişkilerin iyileştiğinin ve Kral 3. Charles'ın kendini bir “diyalog ve hoşgörü” lideri olarak konumlandırma isteğinin göstergesi olarak görülüyor.

Kral Charles’ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth, uzun saltanatı boyunca birçok papa ile görüşmüş ancak hiçbir zaman onlarla ortak dua etmemişti.

Charles ve Kraliçe Camilla, Nisan ayında Papa Francis ile görüşmüş, ancak o ziyarette dua edilmemişti.



Kral ve kraliçe, Papa Francis’in ölümünden önce planlanan Vatikan ziyaretine, 25 yılda bir düzenlenen “Jübile Yılı” etkinlikleri kapsamında katıldı.



SKANDALLAR GÖLGESİNDE HOŞGÖRÜ MESAJI

Ziyaret, kraliyet ailesinin Prens Andrew’un cinsel istismarcı Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yeni ifşalarla sarsıldığı bir döneme denk geldi.

Kral’ın baskısı sonucu Andrew, “York Dükü” unvanından vazgeçti.

"TÜM İNANÇLARIN KORUYUCUSU"

Kral, 1994’te “İnancın değil, inançların savunucusu olmayı hedefliyorum” sözleriyle tartışma yaratmış, daha sonra “İnancın Savunucusu olurken, diğer inançların da koruyucusu olabilirsiniz” diyerek açıklık getirmişti.



Perşembe günü düzenlenen ikinci ekümenik törende Charles’a, Roma’daki Aziz Pavlus Bazilikası ile kraliyet arasındaki tarihî bağları simgeleyen “Kraliyet Kardeşi” unvanı verildi.

Vatikan ayrıca kraliyet armasıyla süslenmiş özel bir koltuk tasarladı. Üzerinde Latince “Ut unum sint” — “Bir olsunlar” — yazısı yer aldı.

BİRLİKTE DUA ANCAK AYRI İNANÇ YOLLARI

Uzmanlara göre Papa Leo’nun Kral Charles ile dua etmesi, iki kilisenin teolojik olarak birleştiği anlamına gelmiyor.

Katolik Kilisesi hala yalnızca erkekleri din adamı olarak kabul ediyor, evli veya açık kimlikli eşcinsel rahiplere izin vermiyor.

Anglikan Kilisesi ise hem evli hem de kadın din adamlarını görevlendirebiliyor.