51. Bölge'den sağ kurtuldu: "Çölün ortasında gizli bir üs var"

Kaliforniyalı bir antropolog, Nevada çölüne yaptığı gizli yolculukta beklediğinden fazlasını buldu.



ABD'nin en gizemli bölgesi olan 51. bölgeye gizlice giren Jerry Freeman, gerçekleşen garip olaylarla yüz yüze geldi.



Freeman, Papoose Gölü yakınlarında inanılmaz bir manzara gördü. Bu yerde, bazılarının 'S-4' olarak bilinen gizli bir uzay gemisi hangarının bulunduğunu iddia ettiği bir yer var.

"GİZLİ BİR ÜSSÜN KAPISI AÇILDI"



Freeman da burada gizli bir üs bulunduğunu iddia etti. Havada aniden bir kapının açıldığını, parlak mavi bir ışık yaydığını, sonra kapanarak çöl manzarasında tamamen kaybolduğunu ileri sürerek, "Bana kurumuş bir göl yatağı gibi görünüyordu, başka bir şey değil ama geceleri durum farklıydı" dedi.



Freeman ayrıca, yaklaşık iki dakika boyunca son derece gizli üste yaşanan garip sahneyi izlerken depreme benzer titreşimler hissettiğini açıkladı.



Antropologun çöl yolculuğunun asıl amacı, Kaliforniya'daki altın yataklarına giden bir kısayol bulmaya çalışırken ölen bir grup altın arayıcısının kayıp yazıtlarını bulmaktı. Ancak rotası 51. Bölge sınırlarına düştü.

UFO TEORİLERİNİN MERKEZ NOKTASI



Freeman'ın 1996'nın sonlarına doğru gördüğü manzaradan bu yana, 51. Bölge uzaylılar ve UFO'larla ilgili çılgın komplo teorilerini alevlendirmeye devam ediyor.



O gece çölde ne gördüğü henüz netlik kazanmamış olsa da, yanıtlar Trump Yönetimi tarafından yakında gizliliği kaldırılabilecek dosyalarda saklı olabilir.

"ABD ORDUSU UZAYLI TEKNOLOJİSİ KULLANIYOR"



Komplo teorisyenleri uzun yıllardır ABD ordusunun burada yalnızca UFO'ları kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda modifiye edilmiş uzaylı donanımları kullanarak kendi uçaklarını ürettiğini iddia ediyor.



ABD hükümeti 2013 yılına kadar 51. Bölge'nin gerçekten var olduğunu resmi olarak kabul etmese de, gizli üs 1990'lı yıllarda kültürel bir fenomen haline gelmeye başlamıştı.



Bu ay, Google Haritalar'da 51. Bölge'de gizemli üçgen bir kule görüldü ve bu kulenin bir şekilde uzaylılarla temas kurmak için kullanıldığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.