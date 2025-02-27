51. Bölge'ye gizemli uçuşlar: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait jetler yakalandı

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait üç jet, Çarşamba günü Nevada’daki gizemli 51. Bölge’ye iniş yaptı. Uçuş takip sistemleri tarafından tespit edilen bu hareketlilik, bölgeyle ilgili komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.



Dailymail'de yer alan habere göre, bu jetler, gizli bölgelerde görev yapan Savunma Bakanlığı personelini ve askeri yetkilileri taşıyan Janet filosunun bir parçası. Beyaz gövdeli ve kırmızı çizgili bu özel jetler, Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havaalanı’ndan kalkarak kısa süre içinde 51. Bölge’ye ulaştı.



Verilere göre gizli uçuşlardan ilki, Janet 33, ABD saatiyle 07:09’da havalandı ve 07:24’te iniş yaptı. Ardından Janet 32, sabah 09:38’de kalkış yaparak 09:56’da indi. Son olarak Janet 46, öğleden sonra 14:11’de havalanarak 18 dakika sonra iniş gerçekleştirdi.



1 HAFTADA 18 JET TAKİP EDİLDİ



Uçuş takip sistemleri, son günlerde bu güzergâhta yoğun bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor. ADS-B Exchange verilerine göre, 20 Şubat’tan bu yana Las Vegas’tan 51. Bölge’ye en az 18 Janet jetinin uçtuğu tespit edildi.



Bölgenin ABD Hava Kuvvetleri tarafından son derece gizli askeri projeler için kullanıldığı biliniyor. Geçmişte burada U-2 casus uçakları ve diğer deneysel hava araçları test edildi. Ancak bazı komplo teorilerine göre 51. Bölge, dünya dışı teknolojilere ve düşen UFO’lara ev sahipliği yapıyor.

