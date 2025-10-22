520 bin batarya geri çağrılıyor: Çin, Japonya'da yangın riski tespit etti

Çin merkezli "Anker Innovations" firmasının Japonya'da satılan biri batarya olmak üzere 4 ürününün geri çağırılacağı belirtildi.



Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının (METI) açıklamasına göre, bu süreçte ülke genelinde yaklaşık 520 bin Anker ürünü geri çağrılacak.



Firmanın ülke içindeki kolu "Anker Japan Co." bu ürünlerin bataryalarının, elektrot gövdesinin kesimi esnasında "küçük yabancı parçacıkların uygun bertaraf edilmediği bir ortamda montajlandığının" tespit edildiği aktarıldı.



Yangın riski nedeniyle firmanın iç soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "dış tedarikçinin üretim sürecinin yabancı maddelerle kirlenmiş olabileceği ihtimalinin" saptandığı kaydedildi.



Açıklamada, "Bu durum, kullanım sırasında pil hücrelerinde dahili bir kısa devreye yol açmış olabilir, bu nedenle toplam 4 ürünü geri çağırmaya karar verdik" denildi.



Buna göre Anker üretimi PowerCore 10000 mobil batarya, Soundcore 3 ve Soundcore Motion X600 Bluetooth hoparlörler ile PowerConf S500 konferans hoparlörünün toplatılması kararlaştırıldı.