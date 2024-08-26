524 kişiye mezar olmuştu: 1. Dünya Savaşı'ndan kalma gemi bulundu!

İskoçya kıyılarında 1. Dünya Savaşı'nda içindeki 500'den fazla kişiyle battığı düşünülen bir gemi enkazı bulundu. Uzmanlar geminin son derece iyi durumda olduğunu belirtti.

524 kişiye mezar olmuştu: 1. Dünya Savaşı'ndan kalma gemi bulundu!

I. Savaşı'nda 524 kişiye mezar olan bir enkazı kıyılarında bulundu.

100 yıldan fazla süredir denizin dibine kalan gemi midye ve deniz yosunlarıyla kaplı olamasına rağmen son derece iyi durumda.

118 metre uzunluğunda ve 18 metre genişlinde olan HMS Hawke isimli gemi ilk kez 1891'de suya indirilmişti.

BBC'nin aktardığı üzere 15 Ekim 1914'te atılan torpido, geminin alev alıp patlamasına ve 8 dakika içinde sulara gömülmesine neden olmuştu. Patlamadan 70 kişi sağ kurtulmayı başarırken gemideki diğer 524 kişi kurtulamamıştı.

İskoçya sularındaki gemi enkazlarını arayan kuruluş Lost in Waters Deep, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada HMS Hawke'u bulduklarını duyurdu.

Dalgıçlar, enkazda geminin adını taşıyan bir bulgu çıkmadığını ancak bu bölgede kaybolduğu bilinen başka gemi olmadığı ve enkazın HMS Hawke'un içinde yer aldığı Edgar sınıfının özelliklerini taşıdığını bildirdi.

BBC'ye göre Kraliyet Donanması'nın gelecek haftalarda enkazı resmen tanımlaması bekleniyor.

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