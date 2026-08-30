55 bin kişilik stadyumda faciaya ramak kaldı. Uçaklar çatıya sıfır geçti

Güney Afrika 'da milli ragbi takımları Springboks ile Yeni Zelanda All Blacks arasındaki karşılaşma öncesi yapılan gösteri uçuşu paniğe yol açtı.

New York Post gazetesinin haberine göre Cape Town'daki 55 bin kişilik DHL Stadyumu üzerinde alçak uçuş gerçekleştiren bölgesel havayolu Airlink'e ait iki yolcu jeti, stadyumun çatısına teğet geçti.

Sosyal medyada paylaşılan ve ulusal televizyonda canlı yayımlanan görüntülerde, maç için özel olarak yeşile boyanan Embraer E-Jets tipi iki uçağın 164 fit yüksekliğindeki stadyum çatısına fazlasıyla yaklaştığı görüldü.

Özellikle öndeki uçağın burnunu yukarı kaldırırken kuyruk kısmının çatıya neredeyse değecek kadar alçalması ve fırlatılan havai fişeklerin uçağın irtifasını aşması izleyicilerde faciaya ramak kaldığı izlenimi yarattı.