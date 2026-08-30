55 bin kişilik stadyumda faciaya ramak kaldı. Uçaklar çatıya sıfır geçti
30.08.2026 12:30
Güney Afrika'da ragbi maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki yolcu jeti, 55 bin kişilik DHL Stadyumu'nun çatısına fazlasıyla yaklaşarak izleyicilere panik yaşattı.
Güney Afrika'da milli ragbi takımları Springboks ile Yeni Zelanda All Blacks arasındaki karşılaşma öncesi yapılan gösteri uçuşu paniğe yol açtı.
New York Post gazetesinin haberine göre Cape Town'daki 55 bin kişilik DHL Stadyumu üzerinde alçak uçuş gerçekleştiren bölgesel havayolu Airlink'e ait iki yolcu jeti, stadyumun çatısına teğet geçti.
Sosyal medyada paylaşılan ve ulusal televizyonda canlı yayımlanan görüntülerde, maç için özel olarak yeşile boyanan Embraer E-Jets tipi iki uçağın 164 fit yüksekliğindeki stadyum çatısına fazlasıyla yaklaştığı görüldü.
Özellikle öndeki uçağın burnunu yukarı kaldırırken kuyruk kısmının çatıya neredeyse değecek kadar alçalması ve fırlatılan havai fişeklerin uçağın irtifasını aşması izleyicilerde faciaya ramak kaldığı izlenimi yarattı.
Havacılık yayını PYOK'un aktardığı uçuş takip verilerine göre, uçaklar stadyumun üzerinden geçerken yaklaşık 164 fitlik barometrik irtifadaydı.
Ancak yerel yayın organı Cape Town Etc, mevcut uçuş verilerinin uçaklar ile 55 bin kişilik stadyum arasında doğrudan bir çarpışma riski bulunduğuna işaret etmediğini aktardı.
Güney Afrika spor tarihinde alçak uçuş gösterileri köklü bir gelenek olarak biliniyor.
Bu gelenek ilk olarak 1995 Ragbi Dünya Kupası finalinde, yine Güney Afrika ile Yeni Zelanda arasındaki maç öncesinde Johannesburg'daki Ellis Park üzerinde uçan South African Airways'e ait Boeing 747 ile başlamıştı.