550 bin dolarlık imza dolandırıcılığı: Ünlüleri kullanarak zengin oldu

Kardashian ailesi, Donald Trump, ünlü sporcular ve müzisyenlerin "imzalı" hatıralarını gerçekmiş gibi satan dolandırıcı yakalandı. Ürünlerin arkasındaki isim, 58 yaşındaki Anthony J. Tremayne, Salı günü sahtekarlık dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. ABD'li Tremayne, ​ şimdi 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya.



Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'na göre Tremayne, 2010-2019 yılları arasında ülke çapındaki müşterilere sahte imzalı ürünler gönderdi. Üstelik bu ürünlerle birlikte "orijinallik sertifikası" da sunuyordu.



2019 yılında Meksika'nın Rosarito kentine taşınan Tremayne'in toplamda 550 bin dolar değerinde sahte spor ve ünlü hatıra eşyası sattığı belirlendi. Kasım 2019'da “Keeping Up with the Kardashians” dizisinden üç karakterin sahte imzalarını taşıyan bir fotoğrafı gerçekmiş gibi sunarak sattı. Ancak bu kez alıcı, FBI'ın gizli bir ajanıydı ve Tremayne bu satışı 200 dolara gerçekleştirdi.



Ünlü sporcular, müzisyenler, aktörler ve hatta dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalı fotoğrafları. Aralık 2019’da Trump’ın da içinde olduğu ürünleri sattığı tespit edildi.



Soruşturma dosyasına göre, FBI ajanları 23 Aralık 2014'te Tremayne’in evine baskın düzenleyerek bazı sahte malzemelere el koydu. Tremayne'in bu sırada, “Neden ben? Bu önemli bir şey değil. FBI’ın yapacak daha iyi işleri var gibi,” dediği aktarıldı.



ABD Savcılık Ofisi’nin açıklamasına göre Tremayne, yaptığı ikrar anlaşmasında müşterilere 250 bin ila 550 bin dolar arasında değere sahip sahte ürün sattığını kabul etti.



Birleşik Devletler Bölge Yargıcı James Selna, Tremayne’in cezasını 11 Ağustos’ta açıklayacak. Tremayne’in 20 yıla kadar federal hapis cezası alması bekleniyor.