6 ay yetti: Kartellerin peşine düştü, uyuşturucu laboratuvarlarını ortadan kaldırdı

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, günlük basın toplantısında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un görevdeki ilk 6 ayında kartellere yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Harfuch, Sheinbaum'un görevdeki ilk 6 ayında ülkede kartellere ait 750'yi aşkın uyuşturucu laboratuvarının ortadan kaldırıldığını bildirdi.



Harfuch, bu operasyonların, özellikle metamfetamin üreten suç organizasyonlarında "milyonlarca dolar kayba" yol açtığını belirtti.



Uyuşturucu üretimiyle mücadele kapsamında ülkedeki 17 eyalette metamfetamin üretilen 750'yi aşkın "gizli" laboratuvar ve "toplama bölgesinin" dağıtıldığını belirten Harfuch, "yüksek etkili suçlarla" bağlantılı 17 bin 258 kişinin gözaltına alındığını aktardı.



Yetkililerin operasyon kapsamında 2 milyonu aşkın fentanil tablet, 9 bini aşkın silah ele geçirdiği belirtildi.