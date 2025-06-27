6 bin asker, 25 bin işçi: Rusya'nın yaz planı istihbarat raporlarında

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne (NIS) göre Moskova güçleri, temmuz ya da ağustos ayında Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyebilir.



Güney Koreli milletvekili Lee Seong-kweun'un istihabarat servisine dayandırarak paylaştığı bilgiye göre Kuzey Kore, Rusya'ya gönderilmek üzere asker toplamaya başladı.

NIS, Güney Koreli politikacılara kapalı kapılar ardında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin temmuz ya da ağustosta Rusya'ya 6 bin ilave askeri personel göndereceğini söyledi.

İlave asker sevkiyatı, Seul'ün tahminlerine göre Kuzey Kore'nin ekonomik ve teknik yardım karşılığında 10 milyondan fazla top mermisi ve balistik füze transferi de dahil olmak üzere, halihazırda verdiği desteğin üzerine eklenecek.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz hafta Pyongyang'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşmüştü.

25 BİN DRONE İŞÇİSİ DE GİDEBİLİR

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin raporuna göre ayrıca Pyongyang, Tataristan'daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde insansız hava aracı üretimini desteklemek üzere Rusya'ya 25 bin kadar işçi de gönderebilir.



Bunun karşılığında Kuzey Kore'nin drone operasyonları konusunda eğitim almak istediği ve gelişmiş insansız hava yeteneklerini kendi askeri cephaneliğine entegre etme çabasının sinyalini verdiği bildiriliyor.



KİM JONG UN'UN "KİŞİSEL YEDEK GÜCÜ"



Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı yaklaşık 11 bin elit asker konuşlandırdığını ve bu sayının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un "elit kişisel yedek gücü"nün yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.



Umerov, “Bunlar fiziksel, psikolojik ve diğer kriterlere göre özel olarak seçilmiş askerler. Bu birlikler halihazırda önemli kayıplar verdi” diye ekledi.



İngiltere savunma istihbaratının 15 Haziran tarihli raporuna göre Kuzey Kore, 2024 sonbaharında Kursk Oblastı'na asker konuşlandırmasından bu yana Rusya'da muhtemelen 6 binden fazla kayıp verdi.

