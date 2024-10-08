6 gündür kayıp olan 22 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Kuzey İrlanda'ya bağlı Belfast'ta 6 gündür kayıp olan 22 yaşındaki genç kız, evinde ölü olarak bulundu.
Polis, Mary Ward'un cesedini bulduktan sonra olay hakkında cinayet soruşturması başlatıldığını duyurdu. Geçen haftadan beri kayıp olan talihsiz genç kız, bölgede son 1 buçuk ay içerisinde öldürülen 4. kadın oldu.
Mary Ward'ı geçtiğimiz Çarşamba günü sokakta sağ gördüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadeleri sonrası, soruşturma daha da derinleştirildi. Suçluları bulmak için titiz bir süreç yürütüldüğünü belirten yetkililer, kamuoyundan bu konuda destek beklediklerini ifade ettiler.
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