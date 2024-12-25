6 İsrailli esirin ölümü: İsrail ordusu sorumluluğunu kabul etti

İsrail ordusu, Gazze 'nin güneyindeki Refah şehrine 15 Ağustos'ta yapılan saldırılar sırasında Tel es-Sultan Mahallesi'nde 6 İsrailli esirin öldüğü olay hakkındaki soruşturmanın sonuçları konusunda açıklama yaptı. İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırı başlatmasından 3 ay sonra bölgedeki "merkezi tünel ağının belirlendiği" ifade edilen açıklamada, askerlere bölgede esirlerin olabileceği konusunda "dikkatli olmaları" yönünde talimat verildiği belirtildi. Açıklamada, Refah'ta 27 Ağustos'ta Farhan el-Kadi'nin sağ olarak kurtarıldığı, 31 Ağustos'ta ise 6 İsrailli esirin cesetlerine başka bir tünelde ulaşıldığı kaydedildi. Ayrıca, İsrailli esirlerin Hamas mensupları tarafından öldürüldüğü iddia edilen soruşturma sonucunda, askerlerin "bölgedeki temkinli hareketlerine rağmen öldürme kararları üzerinden doğrudan bir etkisi olduğu" kabul edildi.

İSRAİLLİ AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ



İsrailli Rehinelerin ve Kayıpların Aileleri Platformundan yapılan açıklamada ise soruşturmanın sonuçlarının "şoke edici ve yürek burkucu" olduğu belirtildi.



Soruşturmanın sonuçları hakkında, "Esirlerin ölümüne askeri baskının yol açtığı bir kez daha kanıtlandı." ifadelerine yer verildi.



İsrailli esirlerin "sadece siyasi bir anlaşmayla kurtulabileceği" vurgulanan açıklamada, İsrailli esirlerin "serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma yapmanın zamanının geldiği" kaydedildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.



Refah'taki bir tünelden, 6 İsrailli esirin eylül ayında cesetlerinin çıkarıldığını duyuran İsrail ordusu, esirlerin Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş, Hamas ise esirlerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.



Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.