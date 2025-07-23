6 Körfez ülkesi kendi “Schengen”ini hayat geçiriyor: Yeni sistem hakkında neler biliniyor?

Altı Körfez ülkesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olan Schengen vizesine benzer bir vizeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu vizeyle birlikte Körfez ülkeleri arasında seyahat etmek de kolaylaşacak.



Euronews haber sitesinin haberine göre, bu vizenin amacı, bölgede turizmi kolaylaştırmak ve tek bir seyahatte birden fazla ülkeyi keşfetmeyi daha kolay bir hale getirmek. “Birleşik Turist Vizesi” ya da “Birleşik GCC Vizesi” olarak da bilinen GCC Büyük Turlar Vizesi 2023 yılında onaylanmıştı. Bu, vize uygulaması hayata geçtikten sonra tek bir onay ile Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmenin mümkün olacağı anlamına geliyor.



NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Birleşik Turist Vizesi, Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye altı ülkeye girmeye izin veren tek bir onay işlevi görecek. Şu anda bu ülkelere gitmek isteyen kişilerin her bir ülkeden ayrı ayrı vize başvurusunda bulunması gerekiyor.



Yeni sistem ile birlikte GCC ülkelerinin vatandaşı olmayan kişiler tek bir ülke ya da birden fazla ülke için başvuruda bulunabilecek. Birleşik vizeye tek bir portal üzerinden erişim sağlanabilecek; bu, aynı zamanda seyahat edecek kişiler üzerindeki idari yükün hafifletilmesi anlamına geliyor.



Vizeyi alabilmek için seyahat amacının turizm, kısa vadeli kalış ya da aile ve arkadaş ziyareti olması gerekiyor. Bu yeni vize, çalışma ya da uzun vadeli ziyaretleri kapsamayacak. Vizenin ne kadar süreyle geçerli olacağı konusunda henüz karar verilmemiş olsa da bu sürenin 30 ile 90 gün arasında olması bekleniyor.



Vizenin ücreti de henüz açıklanmış değil. Ancak, yetkililer, mevcut durumda her bir ülke için ayrı ayrı vize başvurusunda bulunmanın maliyetine işaret ederek birden fazla opsiyonunun buna karşı makul bir alternatif olacağını belirtiyor.



Birleşik Turist Vizesi’nin 2025 sonunda ya da 2026 yılının başında hayata geçirilmesi bekleniyor.



NASIL BAŞVURULACAK?



Yeni vizeye başvuru sistemi henüz açılmasa da açıldığında ayrı bir portal üzerinden ilerletilen tamamen çevrimiçi bir süreç olacak. Seyahat edecek kişilerin kişisel bilgilerini ve seyahatlerinin ayrıntılarını paylaşması gerekecek. Turistlerden sağlamaları istenen bilgiler arasında seyahat amaçları, seyahat tarihleri ve ülkeler arasındaki ulaşım ayrıntıları da dahil olmak üzere seyahat rotası yer alacak. Ardından turistlere tek bir ülke ya da birden fazla ülke için vize seçeneği sunulacak.



Başvuruculardan sisteme belge yüklemeleri de istenecek. Bu belgelerin arasında geçerli bir pasaport, biyometrik fotoğraf, ikametgah, seyahat sigortası, seyahatin maddi olarak karşılanabileceğine dair kanıtlar, GCC ülkelerinden çıkış yapılacağına dair doğrulanmış dönüş belgeleri ya da dönüş biletinin yer alması bekleniyor.



Vize, başvuru onaylandığında e-posta yoluyla başvuruculara iletilecek. Ancak, turistlerden seyahatleri boyunca bu belgenin bir kopyasını yanlarında taşımaları istenecek.

