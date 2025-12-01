6 metre tırmanarak kafese giren adam aslan saldırısında öldü

Brezilya'nın Joao Pessoa şehrindeki "Arruda Camara Park" hayvanat bahçesindeki aslan kafesine giren bir ziyaretçi, aslanın saldırısına uğradı.

Yerel basındaki habere göre 19 yaşındaki kişi, 6 metre yüksekliğindeki duvara tırmandı.

Kafese girdikten kısa bir süre sonra dişi bir aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden adamın psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Bölge yönetimi, hayvanat bahçesinin teknik ve güvenlik standartlarını karşıladığını kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Saldırı sonrasında hayvanat bahçesi kapatıldı ve ziyaretler askıya alındı.

Hayvanat bahçesinin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.