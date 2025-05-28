6 ton uyuşturucu yakalandı: “Narko denizaltı” kullanmışlar

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da “narko denizaltı” olarak bilinen, yarı yarıya suya batabilen bir araç ile yer altındaki iki farklı gizli noktada 6 tondan fazla kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasaya sürülüp sokaklarda satılması halinde değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.



CBS News haber sitesinin aktardığına göre, Kolombiya Donanması, söz konusu “narko denizaltının” Pasifik kıyıları açıklarında güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kolluk kuvvetlerinin ve özel eğitimli köpeklerin yer altında gizlenmiş kokainin yerini bulduğu anlara da yer verildi. Donanmanın sosyal medya paylaşımında, ele geçirilen 100’ü aşkın uyuşturucu dolu paketin fotoğrafı da yer aldı.



EKVADOR-KOLOMBİYA SINIRI YAKINLARINDA YAKALANDI



Kolombiya Donanması’nın verdiği bilgilere göre, uyuşturucu maddeler, Ekvador-Kolombiya sınırı yakınlarında yer alan Narino’da ele geçirildi. Donanmanın açıklamasında operasyon kapsamında kaç kişinin gözaltına alındığı ya da bu maddelerin nihai adresinin neresi olacağı konusunda bilgi verilmedi.



Yetkililer, 3 ton kokainin denizde, 270 kilo kokainin ise yer altında bulunduğunu bildirdi. Donanma, bundan bir gün önce yaptığı açıklamada da Orta Amerika bölgesine gönderilmek üzere olan yaklaşık 3 ton kokaine Pasifik Okyanusu bölgesinde el konulduğunu bildirmişti.



“Narko denizaltı” olarak bilinen ve tamamen suya batamayan araçlar, yetkililerin radarına takılmaları daha zor olduğu için uluslararası uyuşturucu kaçakçıları tarafından sıkça kullanılıyor. Mayıs ayında Portekiz’de, ocak ayında İspanya’da ve Kasım 2024’te Meksika’da benzer araçların içinde uyuşturucu ele geçirilmişti.