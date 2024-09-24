6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu: Çevrimiçi DNA testi sayesinde bulundu

ABD'de 1951 yılında 6 yaşındayken kaçırılan Luis Armando Albino, tesaadüf eseri 73 yıl sonra ailesi tarafından bulundu. Albino'nun yeğeni Alida Alequin, internetten yaptığı DNA testi sayesinde amcasının hayatta olduğunu öğrendi ve uzun süredir kayıp olan amcasıyla ailesini tekrar bir araya getirdi.

6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu: Çevrimiçi DNA testi sayesinde bulundu

'nin Kaliforniya eyaletinde 6 yaşındayken kaçırılan Luis Armando Albino 73 yıl sonra, yeğeninin internetten yaptığı testi sayesinde bulundu. 

21 Şubat 1951'de bir kadın, 6 yaşındaki Luis Armando Albino'yu, abisiyle oynadığı Batı Oakland parkında kandırdı ve ona şeker alacağına söz verdi.

Bunun ardından kadın çocuğu kaçırdı ve Albino'yu kendi çocukları gibi yetiştirecekleri bir çiftin yanına götürdü.

Albino'dan uzun süre haber alınamadı, ancak ailesi onu her zaman aradı. Annesinin 2005'te vefat ettiğini belirten yakınları, oğullarının hayatta olduğuna dair umudu hiç kaybetmedi. 

70 yıldan fazla süre haber alınamayan Albino'nun ailesi onu aramayı hiçbir zaman bırakmadı. 

Albino, çevrimiçi DNA testi,eski fotoğraflar ve gazetelerdeki aracılığıyla 73 yıl sonra ailesini bulundu.

"SADECE EĞLENCE OLSUN DİYE YAPTIRDIM"

Albino'nun 63 yaşındaki yeğeni Alida Alequin, amcasının hala hayatta olabileceği fikrinin 2020 yılında aklına geldiğini söyledi ve "sadece eğlence olsun diye" yaptırdığı çevrimiçi bir DNA testinde amcasının hala hayatta olduğunu öğrendiğini ifade etti. 

Test, sonunda bir adamla yüzde 22 oranında bir eşleşme gösterdi.  Ancak o dönem yapılan araştırmalarda amcasını bulamadı. 2024'ün başında tekrar aramaya başlayan Alequin, araştırmalar sonucunda Albino’nun yerini buldu.

Alequin, araştırmacıların amcasının bulunduğunu söylemesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi: "Beni bulduğun için teşekkür ederim," diyen amcasıyla tekrar bir araya geldi. Albino ise medyayla konuşmak istemedi.

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