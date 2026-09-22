6 yaşındaki Çinli kızdan sabır küpünde şaşırtan dünya rekoru

"Sabır küpü" ve "zeka küpü" olarak da bilinen Rubik Küp'te yeni kadınlar dünya rekoru 6 yaşındaki bir Çinli kız çocuğundan geldi.

Çin devlet medyasının haberine göre 3x3'lük sabır küpüyle yarışan Lian Yunzhi, küpü 5 kere çözdükten sonra 4.52 ve 4.27 saniyelik ortalama kaydetti.

Ülkenin Çengdu bölgesinde yaşayan Lian, bu başarısıyla hem dünya kadınlar rekorunu kırdı hem de küpü 4.5 saniyenin altında çözen ilk kadın olarak tarihe geçti.



KÜPÜ FIRILDAK GİBİ ÇEVİRDİ

Devlet televizyonu CCTV tarafından yayımlanan görüntülerde, küçük kızın, elindeki sabır küpünü adeta fırıldak gibi çevirdiği ve neredeyse 4 saniyede çözüp masaya koyarak sevinçle elini yumruk yapıp havaya kaldırdığı görülüyor.

Kanalın haberine göre Lian, bu ay Wuhan ve Guangzhou'da düzenlenen Dünya Küp Derneği (WCA) onaylı iki ayrı yarışmada 3x3'lük küp dalında ortalama kadınlar dünya rekorunu iki kez üst üste kırdı.



HER GÜN 2-3 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR

Lian'ın annesi Lin Yangxi, kızının dans ve müzik gibi derslerin yanı zeka küpüyle de ilk kez bir kursta tanıştığını söyledi. Lian'ın 1300'den fazla sabır küpü çözüm algoritmasında ustalaştığını söyleyen Lin, kızının her gün 2-3 saat pratik yaptığını belirtti.