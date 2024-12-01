6 yaşındaki çocuk 60 bin yıllık balta buldu: İlk insanlara ait olabilir!

İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Ben Witten, üç yıl önce Shoreham Sahili’nde oyun oynarken, yaklaşık 60 bin yıl öncesine ait önemli bir keşfe imza attı.

O zamanlar sadece 6 yaşında olan Witten, sahilde bulduğu taş parçasını fark etti ve evine götürüp odasında sakladı.

SERGİDE FARK ETTİ



Bir süre sonra, Worthing Müzesi’ndeki Taş Devri sergisini gezen Witten, evindeki taşın sergideki aletlere benzediğini fark etti. Bunun üzerine, bulduğu nesneyi müzeye götüren Witten, nesnenin bir el baltası olduğunu öğrenerek büyük bir keşfe imza attı.



Müzede yapılan incelemelerde, taşın Neandertaller tarafından yapıldığı ve yaklaşık 40 bin ila 60 bin yıl önce kullanıldığı ifade edildi. Worthing Müzesi Arkeoloji Küratörü James Sainsbury, bunun son 10 yıl içinde kendisine gösterilen en eski buluntu olduğunu belirtti. Neandertal baltalarının oldukça nadir bulunan eserler arasında olduğunu da vurguladı.



Witten, bulduğu tarihi eseri müzeye ödünç vererek sergilenmesini sağladı. Müzeye göre, çocuk baltayı Şubat ayına kadar ödünç verecek ve sonrasında geri alacak. Witten, "Onu tutmak istedim ama orada kalmasının bende olmasından daha iyi olacağını düşündüm" diyerek eserle ilgili duygularını paylaştı.



Bu keşif, Neandertallerin tarihindeki önemli bir parçayı gün yüzüne çıkarırken, bölgedeki yerel bulguların da tarihi değerini bir kez daha gözler önüne serdi.