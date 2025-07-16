6 yaşındaki çocuk, yeni doğan bebeği öldürdü

Fransa’nın Lille kentindeki Jeanne-de-Flandre Çocuk Hastanesi’nde 23 yaşındaki anne, bebeğini sezaryenle dünyaya getirmiş ve küçük Zayneb-Cassandra erken doğduğu için yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Geçen cuma günü, annesi taburcu işlemlerini tamamlarken, “hastanede sık sık tek başına dolaştığı bilinen” altı yaşındaki çocuk, bebeğin bulunduğu odaya girdi.



İddiaya göre küçük çocuk, bebeği bir oyuncak gibi tutmaya çalışırken yere düşürdü. Gürültüyü duyan başka bir anne “yüksek bir ses” işittiğini ifade ederken, bebeğin bilinci kapalı halde yerde bulunduğu bildirildi. Ağır beyin travması geçiren minik Zayneb, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen salı günü hayatını kaybetti.

ANNESİ DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI

Ailenin verdiği bilgilere göre, söz konusu çocuk gün boyunca koridorlarda koşuşturuyor, odalara girip çıkıyordu. Diğer annelerin durumu hemşirelere bildirdiği, bir hemşirenin de çocuğun annesini uyardığı ifade edildi.



Lille Savcılığı olayla ilgili cezai soruşturma başlatırken, hastane yönetimi de idari soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Hastane yetkilileri, yaşanan trajedinin tüm sağlık çalışanlarını ve diğer aileleri derinden sarstığını belirtti.



Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğine dair soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.