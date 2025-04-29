60 milyon dolarlık savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, USS Harry S. Truman gemisinin güvertesinde çekilmekte olan bir F/A-18 savaş uçağı, kayarak Kızıldeniz'e düştü.



Super Hornet tipi savaş uçağının pilot koltuğunda bulunan mürettebat üyesi ile uçağı çeken araçtaki görevlinin atlayarak kurtulduğu ve bir personelin hafif yaralandığı öğrenildi.



Donanma tarafından yapılan açıklamada, "F/A-18E modeli uçak, hangar güvertesinde çekilmekteyken taşıma ekibi uçağın kontrolünü kaybetti. Uçak ve çekici araç denize düştü" ifadelerine yer verildi. Denize düşen jet, 136. Saldırı Filosu'na aitti.



Yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki bu uçağın kurtarılıp kurtarılmayacağı ise henüz belli değil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



USS Harry S. Truman, aylardır Orta Doğu’da konuşlandırılmış durumda ve son zamanlarda Yemen merkezli Husilere karşı saldırılarda aktif rol alıyor.

