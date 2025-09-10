60 yıl sonra gelen adalet: Saldırganın dilini ısırmıştı, aklandı

Güney Kore’de cinsel saldırganın dilini ısırdığı için suçlu bulunan Choi Mal-ja isimli kadın 60 yıl sonra adalete kavuştu.



Busan’daki mahkeme, 79 yaşındaki Choi’nin eyleminin “meşru müdafaa” kapsamında olduğuna hükmetti. Kararın ardından Choi, “Ben, Choi Mal-ja, sonunda masumum!” diyerek gözyaşları içinde sevincini dile getirdi.



OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?



1964 yılının Mayıs ayında, 18 yaşındaki Choi, 21 yaşındaki bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan yere yatırdığı genç kadının ağzına zorla dilini sokmaya çalışınca Choi, erkeğin dilinden ısırarak kurtuldu.



Ancak saldırgan ve arkadaşları kısa süre sonra Choi’nin evini basarak tehditler savurdu.



Genç kadın saldırganı şikayet etse de süreç tersine döndü. Polis önce Choi’yi masum bulup saldırganı gözaltına aldı, fakat savcılar erkeği serbest bıraktı. Choi ise “ağır yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.



1965’te Choi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ertelendi. Saldırgan ise sadece 6 ay ceza aldı, o da ertelendi.



56 YIL SONRA YENİDEN DAVA



Yıllar boyunca uğradığı adaletsizliği unutamayan Choi, kadın hakları üzerine eğitim aldı ve 2020’de yeniden yargılama talebinde bulundu.



Ancak alt mahkemeler “yeterli delil yok” diyerek başvuruyu reddetti. Aralık ayında Yüksek Mahkeme devreye girerek davanın yeniden görülmesine hükmetti.



Savcılar da bu kez, Choi’den özür dileyerek “ölçülemez acılara” sebep olduklarını kabul etti ve kadının masum olduğunu açıkladı.