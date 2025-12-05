621 tane Noel ağacıyla dünya rekoru kırdılar

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan çift, evine 621 Noel ağacı yerleştirdi ve rekora imza attı.

Çift, tek bir yerde en fazla sayıda süslenmiş Noel ağacı rekorunu kırdı. Çiftin evinin banyosu da dahil olmak üzere her odası Noel ağaçlarıyla dolduruldu. Tek bir evin içine tam 621 süslü Noel ağacı yerleştirildi.

Her oda, ışıklar ve süslerle dolup taşarken, salon devasa çam ağaçlarıyla adeta bir ormana dönüşmüş durumda. Ofis ise ışıl ışıl parlayan, masalsı bir kış mağarasını andırıyor.

Mutfak bile bu coşkuya dahil. Çamaşır makinesinin yanında yerleştirilmiş ağaçlar, dolap kulplarını saran ince parlak süslemeler ve her köşe başında küçük figürler yer alıyor.