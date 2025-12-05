621 tane Noel ağacıyla dünya rekoru kırdılar
05.12.2025 14:50
Ceren Ekşi
Almanya'nın bir kasabasında yaşayan çift, evlerini yüzlerce Noel ağacıyla süsledi. Evlerinin her odasını tam 621 Noel ağacı ile donatan Jeromin ailesi, dünya rekoruna imza attı.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan çift, evine 621 Noel ağacı yerleştirdi ve rekora imza attı.
Çift, tek bir yerde en fazla sayıda süslenmiş Noel ağacı rekorunu kırdı. Çiftin evinin banyosu da dahil olmak üzere her odası Noel ağaçlarıyla dolduruldu. Tek bir evin içine tam 621 süslü Noel ağacı yerleştirildi.
Her oda, ışıklar ve süslerle dolup taşarken, salon devasa çam ağaçlarıyla adeta bir ormana dönüşmüş durumda. Ofis ise ışıl ışıl parlayan, masalsı bir kış mağarasını andırıyor.
Mutfak bile bu coşkuya dahil. Çamaşır makinesinin yanında yerleştirilmiş ağaçlar, dolap kulplarını saran ince parlak süslemeler ve her köşe başında küçük figürler yer alıyor.
Evin yatak odası bile Noel ağaçlarıyla dolu durumda.
EVİN HER YERİ AĞAÇLARLA KAPLI
Yatak odasında da tablo değişmiyor. Tavana uzanan ağaç kümeleri yatağın kenarına, televizyonun etrafına kadar yayılmış durumda.
Ağaçların arasında kalan minik boşluklar ise dev şeker çubukları, rengârenk toplar ve Noel temalı figürlerle doldurulmuş.
Bu evi gezmek, bir ev ziyaretinden çok ışıltılarla kaplı bir ormanda yapılan uzun bir keşif yolculuğu gibi.