66 yıl sonra ilk: Kim Jong Un, Putin ile birlikte Çin'e gidiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek hafta Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Çin tarafından yapılan açıklamaya göre bu ziyaret, Kim’in katıldığı ilk çok taraflı uluslararası zirve olacak.

TRUMP KATILMIYOR, KİM İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump törene katılmayacak. Ancak Trump, bu hafta yaptığı açıklamada Kim ile görüşmek istediğini belirtti.

Kuzey Kore’nin büyüyen nükleer cephaneliği ve Rusya’ya verdiği destek, Batı’da ciddi endişe yaratıyor.

ÇİN'İN ASKERİ GEÇİT TÖRENİNDE BİR İLK

Geçit töreni, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın teslimiyetinin 80. yıldönümünde gerçekleştirilecek. Bu yıl, 26 ülke liderinin katılımı bekleniyor. 1959’dan bu yana ilk kez bir Kuzey Kore lideri Çin’in askerî geçit töreninde yer alacak.

Çin ordusunun yeni yapılanmasının ilk kez bu kadar geniş çaplı sergileneceği törende yüzlerce uçak, tank ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistemler tanıtılacak. Tören boyunca on binlerce asker, Pekin’in tarihi Tiananmen Meydanı’ndan geçecek.

AVRUPA'DAN SINIRLI KATILIM

Avrupa Birliği’nden katılım bu yıl oldukça sınırlı. Yalnızca Slovakya Başbakanı Robert Fico törene gidecek. Macaristan ve Bulgaristan ise alt düzey temsilciler gönderecek.

2015’te Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın yanı sıra Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere’den de üst düzey temsilciler katılmıştı.