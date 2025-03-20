660 milyon dolarlık protesto

Dallas merkezli petrol ve gaz şirketi olan Energy Transfer Partners'ın çevreci örgüt Greenpeace'e açtığı dava sonuçlandı.

Şirket, örgütün 2016 ve 2017 yıllarında Dakota Access boru hattındaki protestocular tarafından “yanlış bilgilendirme kampanyası” kullanarak insanları protestoya kışkırttığı iddiasıyla hakaret ve suç teşkil eden davranışlar düzenlediğini iddia etmişti.



İddiaları reddeden Greenpeace, kararın ardından yaptığı açıklamada, bu tür davaların “barışçıl protesto hakkını yok etmeyi” amaçladığını belirtti.



Kuzey Dakota'nın Mandan kentindeki dokuz kişilik jüri, iki günden fazla süren müzakerelerin ardından çoğu konuda Energy Transfer lehine karar verdi. Greenpeace'in hesaplamalarına göre jüri Energy Transfer'e en az 660 milyon dolar ödenmesini istedi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre duruşma öncesinde petrol ve doğal gaz ülkesinde adil yargılanma konusunda endişelerini dile getiren çevre grubu, davanın kaybedilmesi ve muazzam bir mali ödülün ABD'deki operasyonlarını iflas ettirebileceğini söyledi.

Energy Transfer, Greenpeace ağının bağımsız üyeleri olmak yerine tek bir kuruluş olduklarını iddia ederek üç Greenpeace kuruluşuna dava açtı.



Örgütten yapılan açıklamada Greenpeace'in kararı temyize götüreceği belirtildi.

