67 yıl önce esrarengiz şekilde kayboldular: Arabaları nehirden çıktı

ABD'nin Oregon eyaletinde, 7 Aralık 1958'de Noel yeşillikleri toplamak üzere dağlara giden beş kişilik Martin ailesi, gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Olay, döneminde büyük yankı uyandırırken, 67 yıl sonra gelen yeni bir ipucu, esrarengiz kayboluşu tekrar gündeme getirdi.



Yetkililer, aileye ait olduğu düşünülen aracın Columbia Nehri'nde bulunduğunu açıkladı. Aracı, dalgıç Archer Mayo yedi yıl süren araştırmalarının ardından tespit etti. 15 metre derinlikte, baş aşağı halde bulunan araba, iki gün süren kazı çalışmaları sonucu vinçle çıkarıldı; ancak gövdesi koparak nehirde kaldı.



Hood River İlçe Şerif Yardımcısı Pete Hughes, aracın şasisinin adli tıp incelemesine gönderileceğini belirtirken, "Her şey uyuşuyor. Martin ailesinin aracının rengi, markası ve modeliyle büyük ölçüde eşleşiyor" dedi.



Olayın yaşandığı yıl içinde Susan (11) ve Virginia (13) adlı iki kız çocuğunun cesedi Columbia Nehri'nde bulunmuştu. Ancak baba, anne ve 14 yaşındaki kızları Barbara'ya ait herhangi bir iz bulunamamıştı.



O dönem Associated Press (AP), kayboluş olayından sonra polisin, "Martin ailesinin aracının ıssız bir kanyona ya da nehre düşmüş olabileceği" ihtimali üzerinde durduğunu yazmıştı.



YILLARCA ARAŞTIRDI



Dalgıç Archer Mayo, 2017'de batan bir araştırma gemisini ararken Martin ailesinin kaybolma olayına rastladı ve bunun üzerine yoğun bir araştırma yürütmeye başladı. Modelleme teknikleri kullanarak muhtemel yerleri tespit eden Mayo, Columbia Nehri'nde Martin ailesine ait olduğu düşünülen aracı buldu.